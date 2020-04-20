شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هاكرز يسرقون الملايين من الأموال المخصصة لمكافحة كورونا من الحكومة الألمانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صحيفة Handelsblatt الألمانية فى تقرير عن سرقة عدد من اللصوص عشرات الملايين من اليورو المخصصة للمساعدات المالية الألمانية لمكافحة فيروس COVID-19، بعد أن فشلت إحدى المقاطعات فى التحقق من هوية المتبرعين بشكل صحيح.

ووفقا للتقرير، استخدم المجرمون الإلكترونيون مخططًا تقليديًا للتصيد الاحتيالى، إذ أنشأوا أولاً نسخة من الموقع الإلكترونى الرسمى الذى تستخدمه مقاطعة شمال الراين - وستفاليا (NRW) لتوزيع مساعدات فيروس كورونا على الشركات والعاملين، ثم أطلقوا حملة بريد إلكترونى لجذب المستخدمين إلى الموقع الوهمى وسرقة بيانات اعتمادهم، وفى النهاية طلب المحتالون مساعدة مالية.

استمر المخطط لمدة ثلاثة أسابيع حتى 9 أبريل، وحدث عندما علقت الحكومة المحلية المدفوعات مؤقتًا و عمأوقفتل موقعها عن الإنترنت، وفى غضون ذلك، تلقت الشرطة 576 تقريرًا رسميًا عن الاحتيال، مع دفعات تتراوح من 9000 يورو إلى 25000 يورو، وهذا يعنى أن الحكومة ربما خسرت ما بين 31 إلى 100 مليون يورو (حوالى 34 إلى 109 ملايين دولار).

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يبدو أن المشكلة حدثت لأن حكومة NRW - على عكس حكومات الولايات الألمانية الأخرى - فشلت فى طلب وثائق الهوية الممسوحة ضوئيًا، وبدلاً من ذلك، كان على المتقدمين فقط ملء الاستمارات على الموقع بدون تحقق إضافى، وأعادت الحكومة الآن موقعها الإلكترونى الخاص بالتبرع لمكافحة الفيروس مرة أخرى على الإنترنت، مع التحقق من بطاقة الهوية الإضافية، وستحترم طلبات التمويل السابقة فقط إذا كان الحساب المصرفى لمقدم الطلب مسجلاً بالفعل.

وأوضح مبرمج فى كولونيا لـ ZDNet أنه ربما وقع ضحية لعملية الاحتيال أيضًا، حيث أنشأت حكومة NRW موقعًا جديدًا وغير مألوف بالكامل، قال هذا الشخص الذى لم يذكر اسمه: "كان هذا موقعًا جديدًا لم يره أحد من قبل ولم نكن لنتمكن من معرفة ما إذا كان هو الموقع الحقيقى أم لا، وهو يفسر سبب وقوع الكثير من الأشخاص عليه وإدخال البيانات الشخصية. "