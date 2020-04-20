LG تكشف رسميًا عن تصميم ومعالج الهاتف LG Velvet

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة LG منذ أسبوع عن تشكيلة LG Velvet Series الجديدة دون أن تخبرنا في الواقع عن هوية الهواتف التي ستكون جزءًا من هذه التشكيلة. بعد سبعة أيام بالضبط، قررت الشركة الكورية الجنوبية مواصلة حملتها التشويقية وكشفت عن التصميم الرسمي للهاتف LG Velvet جنبًا إلى جنب مع المعلومة التي تُفيد بأن هذا الهاتف سيستخدم المعالج Snapdragon 765G.

سيحتوي الهاتف LG Velvet على ثلاث كاميرات في الخلف، ولكن بالنظر إلى أحجام العدسات، فمن المحتمل أن نحصل على كاميرا واحدة رئيسية وإثنين من الكاميرات الثانوية بحيث من الممكن أن تكون إحداهما مخصصة للصور المضببة الخلفية والأخرى لكاميرا الماكرو أو شيء من هذا القبيل.

الفيديو الذي نشرته شركة LG اليوم يؤكد لنا كذلك أن الهاتف LG Velvet سيكون متوفرًا بأربعة ألوان مختلفة على الأقل تشمل الأخضر والأسود والأبيض والبرتقالي المتدرج للأرجواني. سيكون لدى الهاتف LG Velvet حواف منحنية في كل من الأمام والخلف للحصول على قبضة مثالية، ولكن الشاشة تظهر في هذا الفيديو مع قطع صغيرة في الجزء الأوسط العلوي يحتوي على الكاميرا الأمامية.