Oppo Find X2 Neo يصل مع كاميرا أمامية واحدة بدقة 44MP، والمعالج SD765G

فاطمة أيت طالب - دبي - في الشهر الماضي رصدنا هاتفًا يُدعى Oppo Find X2 Neo والذي إتضح بعد التحريات أنه مجرد الهاتف Oppo Reno 3 Pro 5G. الآن، يجري عرض هذا الهاتف للبيع هولندا من قبل متجر Belsimpel على الرغم من حقيقة أن هذا الهاتف لا يظهر على الموقع الرسمي لشركة Oppo في هولندا.

الهاتف Oppo Find X2 Neo متوفر حاليًا للطلب المسبق مقابل 719 يورو، وهو ما يجعله أرخص من Oppo Find X2 و Oppo Find X2 Pro مع العلم بأنه يجري بالفعل بيع هذين الأخيرين في هولندا مقابل 999 يورو و1199 يورو على التوالي.

الهاتف Oppo Find X2 Neo يضم شاشة OLED بحجم 6.5 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 90Hz وبثقب في الركن الأيسر العلوي من أجل الكاميرا الأمامية التي تبلغ دقتها 32 ميغابكسل مع العلم بأن هذه الشاشة تدعم 100% من التدرج اللوني DCI-P3 و +HDR10.

الهاتف Oppo Find X2 Neo يضم كذلك كاميرا مقربة بدقة 13 ميغابكسل في الخلف توفر تقريبًا بصريًا قدره ×2 وتقريبًا هجينًا قدره ×5. هذا الهاتف يضم أيضا كاميرا أساسية بدقة 48 ميغابكسل وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 8 ميغابكسل، فضلا عن كاميرا أحادية اللون بدقة 2 ميغابكسل.

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يأتي الهاتف Oppo Find X2 Neo أيضًا مع بطارية بسعة 4025mAh تدعم الشحن السريع بقوة 30W، وتقول شركة Oppo أنها واثقة من أن هذه البطارية قادرة على التعامل مع الطاقة الكبيرة التي تحتاج إليها تكنولوجيا 5G. وبصرف النظر عن البطارية، فهذا الهاتف يأتي كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 10 ومع واجهة ColorOS 7.

يجري حاليًا عرض الهاتف Oppo Find X2 Neo للطلب المسبق باللونين الأسود والأزرق مقابل 719 يورو، ولكن عملية شحن الطلبات للعملاء لن تبدأ إلا بعد مرور ثلاثة أسابيع.