Oppo تزيح الستار رسميًا عن الهاتف Oppo Find X2 Lite مع دعم 5G

فاطمة أيت طالب - دبي - قبل شهر من الآن، رصدنا الهاتف Oppo Reno 3 Youth مع إسم مختلف، واليوم تحولت الشائعات إلى معلومات رسمية بعدما قامت شركة Oppo بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Oppo Find X2 Lite. هذا الهاتف يضم المعالج Snapdragon 765G، ويدعم شبكات الجيل الخامس 5G مع العلم بأن البرتغال ستكون أول بلد يحصل على هذا الهاتف.

ووفقا لشركة Oppo، فالهاتف Oppo Find X2 Lite الجديد يضم شاشة AMOLED بحجم 6.4 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 765G، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB غير قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن بطارية بسعة 4025mAh تدعم الشحن السريع بقوة 30W.

هذا الهاتف يضم كذلك كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابكسل، وأربع كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا الأحادية اللون، وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وبصرف النظر عن الكاميرات، فهذا الهاتف يأتي كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 10 ومع واجهة ColorOS 7.0 كما أنه يضم مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة.

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الهاتف Oppo Find X2 Lite الجديد سيكون متوفرًا بلونين مختلفين، وهما الأسود والأبيض، وسيُكلف ما يُعادل 499 يورو في أوروبا. هذا الهاتف غير متوفر حاليًا للطلب المسبق أو الشراء، ولكن من المرجح أن يحدث ذلك في المستقبل القريب.