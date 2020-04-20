شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تعدل بعض صواريخ "بروتون" الفضائية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مدير مؤسسة "روس كوسموس" الروسية، دميتري روجوزين أن روسيا ستعدل بعض صواريخها الفضائية من نوع "بروتون"، وفي مقابلة صحفية قال روجوزين: "سنقوم بتعديل وإعادة إصلاح بعض صواريخ بروتون الفضائية التي اكتشفت فيها بعض العيوب الفنية سابقا، وستتم العام الجاري إعادة تأهيل هذه الصواريخ ".

وأشار روجوزين إلى أن الخبراء اكتشفوا بعض العيوب الفنية في بعض أجزاء صواريخ "بروتون" التي تم تطويرها في مصنع "أوست كاتافسكي" في مدينة تشيليابنسك عامي 2015 و2016، حسب روسيا اليوم.

ونوه إلى أن إحدى عمليات إطلاق الصواريخ الفضائية التي خطط لها العام الجاري ستؤجل لمدة 4 أشهر لضمان سلامة الطواقم المشرفة عليها ولأسباب تتعلق بالإجراءات الوقائية المتعلقة بانتشار وباء كورونا.

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وكان مدير مركز "خرونيتشيف" الفضائي الروسي قد أشار في وقت سابق إلى أن عملية إطلاق صاروخ "بروتون-إم" الذي سيحمل أقمار Express-103 وExpress-80 الروسية إلى الفضاء قد تأجلت بعد اكتشاف عيوب فنية في الصاروخ.

جدير بالذكر أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" في نوفمبر إن صواريخ (بروتون) الحاملة الثقيلة سيتم إحلالها بشكل كامل بمركبات الإطلاق الثقيلة "أنجارا" الصديقة للبيئة في غضون خمس سنوات.

وقال المكتب الصحفي لـ"روسكوزموس" - في تصريح لوكالة أنباء (سبوتنيك الروسية) - "إن إدارة روسكوسموس تعتبر إطلاق عملية إنتاج وحدات صاروخية عالمية من طراز "أنجارا" في موقع إنتاج أومسك أولوية للوكالة، وفي عام 2024، سيتم إحلال صواريخ (أنجارا) بشكل كامل محل صواريخ بروتون".. مضيفا "أنه يجرى في الوقت الحالي الإعداد لاستئناف اختبارات الطيران لهذه الصواريخ الواعدة".