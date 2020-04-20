شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يطلق خريطة لتتبع انتشار فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذى لشركة فيس بوك عن إطلاق خريطة جديدة لتتبع فيروس كورونا، حيث قال زوكربيرج في منشور عبر حسابه الرسمي:"سنقوم اليوم بإصدار الخرائط الأولى لأعراض Covid-19 التي أبلغ عنها الناس بمقاطعة تلو الأخرى عبر الولايات المتحدة، وذلك استنادًا إلى البيانات المجمعة من استطلاع الاشتراك الذي نقوم به مع الباحثين في Carnegie Mellon، وسنقوم بتحديث هذه الخرائط يوميًا من خلال هذا التفشي".

وأضاف زوكربيرج:"يعد فهم كيفية انتشار Covid-19 أمرًا بالغ الأهمية للحكومات المحلية ومسئولي الصحة العامة، حيث يقومون بتخصيص موارد شحيحة مثل أجهزة التهوية ومعدات الوقاية الشخصية، وفي النهاية تحديد متى يكون من الآمن البدء في إعادة فتح أماكن مختلفة، حيث يعتقد الباحثين أن خرائط انتشار الأعراض هذه يمكن أن تكون أداة مهمة في اتخاذ هذه القرارات.

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واستكمل:" يعد فيس بوك مناسبًا بشكل فريد لإجراء هذه الاستطلاعات لأننا نخدم مجتمعًا عالميًا من مليارات الأشخاص ويمكننا إجراء عينات دقيقة إحصائيًا، حيث نقوم بذلك بطريقة حماية الخصوصية حيث لا يرى سوى الباحثين في كارنيجي ميلون ردودًا فردية على الاستطلاع - ولا يرى فيس بوك سوى البيانات المجمعة".

وأوضح زوكربيرج أن الخطوة التالية هي بدء تشغيل هذه الاستطلاعات عالميًا هذا الأسبوع، حيث سيسمح لهم هذا بتوسيع خرائط الأعراض لتوفير بيانات كل مقاطعة على حدة في كل بلد تقريبًا في العالم، حيث يعمل فيس بوك، واختتم زوكربيرج منشوره قائلا:"نحن نبحث أيضًا عن المزيد من شركاء البحث حول العالم للمساعدة في تكوين رؤى من هذه البيانات الإجمالية للمساعدة في استجابة Covid-19، وسنشارك المزيد من التفاصيل حول كيفية المشاركة قريبًا".