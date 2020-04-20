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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يطلق تطبيقا خاصا للبث المباشر لألعاب الموبايل.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسعى فيس بوك للمنافسة بشكل كبيير فى قطاع "البث المباشر" للألعاب، خاصة ألعاب الهواتف الذكية، حيث قررت الشركة إطلاق تطبيق جديد مستقل لبث الألعاب، والذى من المنتظر أن يتم الكشف عنه رسميا اليوم، وبحسب التقرير فإن تطبيق الألعاب الجديد الخاص بفيس بوك يركّز على ميزة البث المباشر من الألعاب، ويسلط الضوء على الألعاب المختلفة، ومجموعات النقاش حول الألعاب، أو ألعاب الموبايل المعروفة لبث اللعب منها.
وبحسب موقع engadget الأمريكى، فتمتلك فيس بوك 700 مليون مستخدم على الأقل من أصل 2.5 مليار مستخدم نشط في مجال الألعاب، سواء تلك الموجودة على الشبكة الاجتماعية، أو الألعاب الأخرى التي تستخدم حسابات فيس بوك، ويمكن مشاركة مجموعات البث هذه مباشرة على صفحة المستخدم الخاصة على فيس بوك.
وقد صممت الشركة التطبيق لعمل بث مباشر من خلال الهاتف أو مشاهدة البث المباشر للاعبين آخرين، وكانت فيس بوك تختبر التطبيق في بعض الدول الآسيوية وأمريكا اللاتينية، وسيتوفر فى البداية على أندرويد فقط، وبعدها على iOS بعد موافقة أبل.
وقال Fidji Simo ، رئيس تطبيق فيس بوك: "أصبح الاستثمار في الألعاب بشكل عام أولوية بالنسبة لنا لأننا نرى الألعاب كشكل من أشكال الترفيه الذي يربط الأشخاص حقًا"، وأضاف "إن الترفيه ليس مجرد شكل من أشكال الاستهلاك السلبي ولكن الترفيه هو تفاعل تفاعلي ويجمع الناس معًا."
يذكر أن فيس بوك كان ينوي إطلاق تطبيق الألعاب خلال الصيف المقبل وتحديداً بشهر يونيو، لكن بسبب فيروس كورونا والحجر المنزلي وزيادة استهلاك الألعاب، رأت من المفيد تسريع إطلاقه.
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