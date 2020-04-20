تقرير جديد يكشف لنا عن سعة بطارية الهاتف Galaxy Note 20

فاطمة أيت طالب - دبي - تم إطلاق الهاتف Galaxy Note 10 في العام الماضي مع بطارية بسعة 3500mAh، والآن وفقا لتقرير جديد من موقع Galaxy Club، فيبدو أن الهاتف Galaxy Note 20 المتوقع وصوله في وقت لاحق من هذا العام سيضم بطارية بسعة أكبر.

المدونة التقنية الهولندية المذكورة آنفًا ذكرت أن الهاتف Galaxy Note 20 سيضم بطارية تحمل الإسم الرمزي EB-BN980ABY وتمتاز بسعة مُقدرة في 3880mAh، مما يعني أن السعة النموذجية لهذه البطارية تبلغ حوالي 4000mAh، وهذا ما يعني بدوره بأن الهاتف Galaxy Note 20 سيصل مع بطارية مماثلة لتلك المستخدمة في الهاتف Galaxy S20 الحالي.

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نظرًا إلى أن الهاتف Galaxy Note 20 العادي حصل على بطارية أكبر، فنحن نعتقد بأن الهاتف +Galaxy Note 20 سيحصل بدوره على بطارية أكبر، وقد تبلغ سعة بطارية هذا الأخير نحو 4500mAh على غرار الهاتف +Galaxy S20 أو نحو 5000mAh على غرار الهاتف Galaxy S20 Ultra.

المعلومات المتعلقة بتشكيلة Galaxy Note 20 Series لا تزال نادرة في الوقت الراهن، ولكن نحن نتوقع قدوم هذه التشكيلة مع 8GB من الذاكرة العشوائية على الأقل، ومع المعالج Snapdragon 865 على الأقل، وبشكل مسبق مع نظام Android 10 الأحدث من شركة جوجل.

وبالعودة إلى التقارير التي وردتنا في الآونة الأخيرة، فهي ذكرت أن شركة سامسونج تعتزم الإعلان عن تشكيلة Galaxy Note 20 Series في شهر أغسطس المقبل كما جرت العادة دائمًا على الرغم من تفشي فيروس كورونا، ولكن قد تختار شركة سامسونج الإعلان عن هذه التشكيلة في حدث عبر شبكة الإنترنت بدلاً من عقد حدث فعلي على أرض الواقع لحماية الصحفيين والموظفين والأطقم الأخرى من الوباء.