مايكروسوفت تسجل براءة إختراع لطريقة مثيرة للإهتمام لتعدين العملات الرقمية

فاطمة أيت طالب - دبي - عندما يتعلق الأمر بتعدين العملات الرقمية، فإن ذلك ينطوي عمومًا على إستخدام الحواسيب المزودة ببطاقات الرسومات القوية التي يمكنها أتمتة عملية التعدين والقيام بهذه المهمة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع. ومع ذلك، يبدو أن مايكروسوفت قد إخترعت طريقة جديدة مُحتملة لتعدين العملات الرقمية يمكن أن تثير بعض الإهتمام بسبب كيفية عملها.

وفقًا لبراءة اختراع تم إكتشافها مؤخرًا، إبتكرت مايكروسوفت طريقة لتعدين العملات الرقمية بإستخدام نشاط جسمك. في الأساس، تريد مايكروسوفت إستخدام أنشطتنا البدنية اليومية كوسيلة لتوليد قوة حسابية، والتي يمكن إستخدامها بدورها لتعدين العملات الرقمية.

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يقول وصف براءة الإختراع : ” على سبيل المثال، بدلاً من العمل الحسابي الضخم الذي تتطلبه بعض أنظمة العملات الرقمية التقليدية، يمكن أن تكون البيانات التي يتم إنشاؤها بناءً على نشاط جسم مستخدم دليلاً على العمل، وبالتالي يمكن للمستخدم حل مشكلة صعبة حسابيا دون وعي “.

يمكن قياس ذلك باستخدام مجموعة متنوعة من أجهزة الإستشعار مثل الماسحات الضوئية fMRI، ومستشعر EEG، ومستشعرات NIRS، والماسح الحراري، وأجهزة إستشعار معدل ضربات القلب، والكاميرات، وما إلى ذلك. حتى أنها تُشير إلى أن موجات الدماغ لدينا يمكن أن تستخدم أيضًا، مثل الموجات التي تم إنشاؤها أثناء القيام بأشياء معينة مثل أداء مهمة أو حتى مشاهدة الإعلانات.

بالطبع، يبقى أن نرى ما إذا كان سيتم تطبيق مثل هذا النظام أم لا، ولكنه لا يزال نهجًا مثيرًا للاهتمام.