شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أستراليا تجبر فيس بوك وجوجل على الدفع للصحف مقابل استخدام الأخبار بمنصاتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في وقت سابق من هذا الشهر، أمرت هيئة المنافسة الفرنسية شركة جوجل بالدفع للمنافذ الإخبارية مقابل استخدام مقتطفات من محتواها في نتائج البحث وفي خدمة تجميع الأخبار الخاصة بالشركة، وفي خطوة مماثلة، أمرت وزارة الخزانة الأسترالية هيئة مراقبة المنافسة بوضع مدونة لقواعد السلوك لكل من فيس بوك وجوجل، والتي من شأنها أن تجبر عمالقة التكنولوجيا على الدفع لشركات الإعلام الأسترالية مقابل استخدام المحتوى الخاص بهم.

وفقًا لما أورده موقع ABC News، فقد أمرت الحكومة الفيدرالية الأسترالية لجنة المنافسة التابعة لها بوضع مدونة قواعد سلوك إلزامية للإشراف على الصفقات التجارية بين شركات التكنولوجيا والمؤسسات الإخبارية، بالإضافة إلى قواعد دفع للمؤسسات الأخبارية لاستخدام محتواها على منصات مثل جوجل وفيس بوك.

يذكر أنه في العام الماضي، كانت لجنة المنافسة والمستهلكين الأسترالية (ACCC) بصدد تشكيل قواعد تهدف لخلق مجال متكافئ بين عمالقة التكنولوجيا وشركات الإعلام، لكن جائحة COVID-19 والنتيجة المفاجئة لإيرادات الإعلانات دفعت إلى التحول إلى نظام إلزامي.

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وقالت ACCC أيضًا إنه من غير المحتمل أن تتوصل شركات التكنولوجيا إلى اتفاق طوعي بشأن المدفوعات، في غضون ذلك، جادل أمين صندوق الحكومة جوش فريدنبيرج بأنه "من العدل فقط" أن تحصل وكالات الأنباء على أموال مقابل العمل الذي تقوم بإنشائه.

وفي بيان، أوضح المدير التنفيذي لـ فيس بوك فى أستراليا ونيوزيلندا Will Easton، أن الشركة تشعر بخيبة أمل من إعلان الحكومة، إذ قال: "نشعر بخيبة أمل من إعلان الحكومة، خاصة أننا عملنا بجد للوفاء بالموعد النهائي المتفق عليه، وقد أثرت جائحة COVID-19 على كل الأعمال التجارية والصناعية في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك الناشرين، ولهذا السبب أعلنا عن استثمار عالمي جديد لدعم المؤسسات الإخبارية في وقت تنخفض فيه إيرادات الإعلانات، ونعتقد أن الابتكار القوي والمزيد من الشفافية حول توزيع المحتوى الإخباري أمر بالغ الأهمية لبناء نظام إخباري مستدام".

وأضافت الشركة أنها تعمل مع الناشرين لتقديم مسودة قانون تطوعي بحلول شهر مايو، فيما أكدت جوجل في بيان لها إنها انخرطت مع أكثر من 25 ناشرًا في البلاد في قانون طوعي، وقالت: "لقد عملنا لسنوات عديدة لنكون شريكًا تعاونيًا لصناعة الأخبار، ومساعدتهم على تنمية أعمالهم التجارية من خلال الإعلانات وخدمات الاشتراك وزيادة الجماهير عبر زيادة عدد الزيارات القيّمة، ومنذ فبراير، انخرطنا مع أكثر من 25 ناشرًا أستراليًا للحصول على إدخالاتهم في مدونة طوعية وعملنا على الجدول الزمني والعملية التي حددتها ACCC، ولقد سعينا للعمل بشكل بناء مع الصناعة و ACCC والحكومة لتطوير مدونة قواعد السلوك، وسنواصل القيام بذلك في العملية المنقحة التي حددتها الحكومة اليوم.