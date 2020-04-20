تكنولوجيا: Oppo تكشف عن هاتف OPPO A12 بكاميرة مزدوجة وبطارية بقدرة 4230 mAh وسعر 161 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت شركة Oppo مؤخراً إصدار جديد من هواتفها الذكية المتوسطة، حيث يأتي هاتف OPPO A12 بكاميرة أمامية مزدوجة مع تصميم نتوء القطرة للكاميرة الأمامية، وقدرة بطارية 4230 mAh، مع سعر 161 دولار

يتميز هاتف OPPO A12 بحجم 6.2 إنش في الشاشة، مع جودة عرض HD بلس، أو بدقة 1520 في 720 بيكسل، مع طبقة حماية من زجاج Corning Gorilla Glass 3.

كما يضم هاتف OPPO A12 رقاقة معالج MediaTek Helio P35، مع ذاكرة عشوائية 3 أو 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 32 أو 64 جيجا بايت.

Advertisements

ويأتي الهاتف بكاميرة خلفية مزدوجة بمستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/2.2، مع مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.4، بينما يضم نتوء القطرة في الشاشة كاميرة أمامية مع مستشعر بدقة 5 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/2.4.

أيضاً يدعم الهاتف اثنان من شرائح SIM، ويأتي بنظام تشغيل Android 9.0 Pie، مع واجهة ColorOS 6.1، كما يضم OPPO A12 مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية، ويأتي بقدرة بطارية 4230 mAh، كما يدعم التخزين الخارجي عبر microSD.

هاتف OPPO A12 يتميز بقياسات 155.9 في 75.5 في 8.3 مم، مع وزن 165 جرام، ومن المقرر أن يتوفرالهاتف بألوان الأسود والأزرق بسعر يبدأ من 161 دولار.

المصدر

اعلان





