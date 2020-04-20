سباقات السيارات الكهربائية الطائرة قد يكون شيئًا نتطلع إليه في المستقبل

فاطمة أيت طالب - دبي -

السباق ضد بعضنا البعض هو شيء نفعله كبشر. نحن نتسابق بإستخدام أجسادنا، وهناك رياضات نتنافس فيها ضد بعضنا البعض باستخدام السيارات. ومع ذلك، يبدو أنه في المستقبل، من الممكن أن نجد أنفسنا نشاهد رياضة نتنافس فيها ضد بعضنا البعض بإستخدام السيارات الكهربائية الطائرة.

الآن، مفهوم السباق بإستخدام الأجهزة الطائرة ليس جديدًا في الواقع. في الماضي، رأينا أحداثًا مثل سباقات للطائرات بدون طيار، ولكن تلك التي يتحكم فيها الناس على الأرض بإستخدام أجهزة التحكم عن بعد. في هذه الحالة بالذات، سيكون السائقون أنفسهم داخل السيارات الكهربائية الطائرة التي يتحكمون فيها بأنفسهم.

سيكون Airspeeder هو أول برنامج لسباق السيارات يستفيد من السيارات الكهربائية الطائرة. تمكنت شركة Alauda والتي تقف وراء البرنامج من الحصول على تمويل من اثنتين من الشركات الإستثمارية الأسترالية، Saltwater Capital و Jelix Ventures. كانت الشركة قد خططت في البداية لإختبار هذا البرنامج في صحراء Mojave في كاليفورنيا في العام 2020، ولكن بسبب تفشي فيروس كورونا، إختارت الشركة إعادة الإختبار إلى أستراليا.

سيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف يعمل هذا وما إذا كان سباق السيارات الكهربائية الطائرة أمرًا قد يهتم الناس بمشاهدته. نتخيل أن الأمر قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصبح سائدًا، ولكن ما هو رأيك؟