شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أيفون SE (2020) vs أيفون 11 vs أيفون XR.. ابرز الاختلافات والفروق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت أبل رسميا مؤخرا عن هاتفها أيفون منخفض التكلفة الذى طال انتظاره والذي أطلقت عليه iPhone SE، حيث يتميز جهاز أيفون الجديد بنفس المعالج الموجود في سلسلة iPhone 11، وفيما يلى نعرض مقارنة بين أيفون الجديد وبين هاتفى iPhone 11 vs iPhone XR كما يلى: الفرق بين هواتف أيفون الفرق بين هواتف أيفون حجم الشاشة: حجم الشاشة: iPhone SE (2020): شاشة 4,7 بوصة. iPhone 11: شاشة6,1 بوصة. iPhone XR: شاشة 6.1 بوصة. دقة عرض الشاشة: دقة عرض الشاشة: iPhone SE (2020): بدقة 1334×750 بيكسل. iPhone 11: بدقة 1792×828 بيكسل. iPhone XR: بدقة 1792×828 بيكسل. المعالج: المعالج: iPhone SE (2020): معالج Apple A13. iPhone 11: معالج Apple A13. iPhone XR: معالج Apple A12 Bionic. الرامات: الرامات: iPhone SE (2020): رامات 3GB. iPhone 11: رامات 4GB. iPhone XR: رامات 3GB. Advertisements نظام التشغيل: نظام التشغيل: iPhone SE (2020): نظام iOS (13.x) iPhone 11: نظام iOS (13.x) iPhone XR: نظام iOS (13.x) الكاميرا: الكاميرا: iPhone SE (2020): كاميرا واحدة بدقة 12 MP وأمامية 7 MP iPhone 11: كاميرا مزدوجة بدقة 12 MPوأمامية بدقة 12 MP iPhone XR: كاميرا واحدة بدقة 12 MP وأمامية 7 MP مقاومة الماء: مقاومة الماء: iPhone SE (2020): معيار IP 67 iPhone 11: معيار IP 68 iPhone XR: معيار IP 68 الألوان:

الألوان: Phone SE (2020): الأبيض والأسود والأحمر. iPhone 11: الأبيض والأسود والأحمر والأخضر والأصفر والبنفسجي. iPhone XR: الأبيض والأسود والأحمر والأخضر

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