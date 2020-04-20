شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تحتفل بأسبوع السماء المظلمة 2020 عبر الإنترنت؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمكنك الاحتفال بالأسبوع الدولي للسماء المظلمة من أي مكان، مع خلال الجلسات عبر الإنترنت، حيث يعقد الحدث السنوي للجمعية الدولية للسماء المظلمة (IDA) بين 19 و 26 أبريل، وستكون العروض التقديمية متاحة مجانًا على الإنترنت على كل من يوتيوب وفيس بوك.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكي، يمكنك أيضًا المناقشة على وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام هاشتاج # lookuptogether و # IDSW2020.

تشمل بعض النقاط البارزة من جلسات للجمعية الدولية للسماء المظلمة (IDA) هذا العام عروض تقديمية تمتد لآلاف السنين من التفاعلات البشرية مع السماء، بما في ذلك الثقافات من نيوزيلندا إلى جواتيمالا، والتقنيات من الملاحة إلى التصوير الفوتوغرافي.

وهناك العديد من المحادثات مناسبة للبالغين والأطفال، حيث قال روسكين هارتلي المدير التنفيذي للمؤسسة الدولية للتنمية في بيان: "في الوقت الحالي، تجد العائلات في جميع أنحاء العالم تقضي ساعات طويلة في المنزل معًا".

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وأضاف: "إنه وقت مثالي للتواصل مع سماء الليل، ويوفر أسبوع السماء المظلمة الدولي بوابة لتلك التجربة."

وتعد للجمعية الدولية للسماء المظلمة (IDA) هي منظمة غير ربحية مكرسة للحفاظ على السماء والبيئة الليلية وحمايتها، خاصة من خلال تشجيع استخدام الإضاءة الخارجية التي لا تنتشر في السماء لتقليل تلوث الضوء، وتوفير وضوح السماء من أجل رصد الأجسام الكونية.