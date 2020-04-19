مميزات ون بلس 8 برو OnePlus 8 Pro مع السعر

هاتف OnePlus 8 Pro قد تم اصداره في يوم الرابع عشر من ابريل لعام 2020. هذا الهاتف هو ما يجب ان يتم تسميته هاتف رائد لشركة OnePlus فهو يحمل كل المميزات التي يمكن وضعها في هاتف محمول. و كل مميزات الهواتف الرائدة بالكامل. بالطبع مع سعر ارخص بعض الشئ. لكن هذه المرة هذا هاتف رائد من الشركة. ليست هاتفاً قاتلاً للهواتف الرائدة كما تعودنا. بل هو رائد بشكل كامل. لذلك لنتحدث عنه قليلاً. في هذا المقال كل ما تريد معرفته حول الهاتف و مميزاته و مواصفاته و العيوب

مواصفات OnePlus 8 Pro

الهاتف OnePlus 8 Pro المعالج Qualcomm Snapdragon 865 الشاشة بحجم 6.78 بوصة من نوع Fluid AMOLED بدقة 1440×3120 و بمعدل تحديث 120Hz ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 8GB او 12GB ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 128GB او 256GB من نوع UFS 3.0 الكاميرات الخلفية رباعية الكاميرا الأساسية بدقة 48MP و فتحة عدسة f/1.8 الكاميرا الثانية نوعها Telephoto بدقة 8MP و فتحة عدسة f/2.4 الكاميرا الثالثة نوعها Ultrawide بدقة 48MP و فتحة عدسة f/2.2 الكاميرا الثالثة نوعها حساس عمق و بدقة 5MP الكاميرا الأمامية وحيدة بدقة 16MP البطارية بسعة 4510mah تدعم الشحن السريع بقدرة 30Watt و الشحن اللاسلكي السريع بقدرة 30Watt Advertisements

مميزات OnePlus 8 pro

الشاشة

شاشة الهاتف من نوع Fluid AMOLED بحجم 6.78 بوصة و بدقة 1440p. و بمعدل تحديث 120Hz. مجموعة ارقام تجعل الهاتف من افضل الهواتف التي يمكن استعمالها على الإطلاق. طبعاً من ناحية الشاشة. معدل التحديث العال يساعدك على استعمال الهاتف كأنه اسرع و اكثر سلاسة. مع دقة عالية و تقنية متطورة. و لكن الشركة اضافت تقنية اضافية و هي الوان الشاشة 10 Bit من الألوان. لتجعل الوان الهاتف زاهة و مميزة. لذلك فشاشة الهاتف هذه فوق المميزة.

المعالج و دعم 5G

معالج Qualcomm snapdragon 865 تواجد في مجموعة واسعة من هواتف هذا العام. بداية من هواتف سامسونج الرائدة. و الى هواتف شاومي و غيرها. الآن في هواتف OnePlus الجديدة. المعالج جاهز لتشغيل اقوى الألعاب و اقوى التطبيقات بدون مشاكل. بالإضافة الى قدرته على دعم 5G و هي شبكة الإتصال الجديدة. و التي يطلبها العديد من المستخدمين الآن

البطارية و سرعة الشحن

بطارية بحجم 4510mah رقم كبير يكفي لبطارية يوم كامل من الإستعمال بدون الحاجة لإعادة الشحن اكثر من مرة طول اليوم. و هذا امر جيد جداً. لكن شركة OnePlus اضافت امراً جيداً جداً. الهاتف يدعم الشحن السريع بقدرة 30Watt. و الشحن اللاسلكي السريع بقدرة 30Watt. مع مشكلة واحدة انه يجب استعمال اكسسورارات OnePlus فقط للحصول على هذه القدرة. و لكنها ارقام جيدة و مفيدة لشحن البطارية و استعمالها.

الكاميرات

تركيبة الكاميرات في الخلف ممتازة. 4 كاميرات خلفية. 4 اوضاع تصوير مختلفة. مجموعة ارقام قوية في الكاميرات الخلفية. بل ممتازة بشكل كبير. الكاميرا الأساسية بدقة 48MP للصور عالية الجودة. المليئة بالتفاصيل. مع كاميرا Ultrawide بدقة 48MP بل هي بنفس الحساس المستخدم في هاتف OnePlus 7 Pro. مع وجود كاميرا Telephoto لتقريب بصري جيد. و اخيراً حساس الوان خاص بتأثيرات العمق جيد جداً في هذا الهاتف. لذلك فكاميرات الهاتف ممتازة بشكل كبير

مميزات اخرى

بذاكرة من نوع UFS 3.0

الهاتف مقاوم للماء و الغبار بمعيارية IP68

سماعات الهاتف Stereo مزدوجة

عيوب OnePlus 8 Pro

لا يحمل مدخل سماعات 3.5mm

لا يحمل مدخل ذاكرة خارجية

سعر الهاتف مرتفع بعض الشئ عن اسعار شركة onePlus الطبيعية

سعر OnePlus 8 Pro

الهاتف سعره يبدأ من 900 دولار لأقل نسخة. و 1000 دولار للنسخة الأعلى. تسعير الشركة هذه المرة مرتفع بشكل كبير. هذا اول هاتف يصل الى سعر مرتفع بهذا الشكل. و لكن اذا اردنا مناقشة السعر فالهاتف بنفس قوة هاتف Galaxy S20 Plus تقريباً. و ارخص منه بمقدار 200 دولار تقريباً. لذلك فاذا نظرت الى السعر فالهاتف مثالي بشكل كبير للشراء. نعم الهاتف غال بعض الشئ عن سياسة OnePlus التسعيرية. و لكن مقابل السعر انت تحصل على ما تحمله هواتف اغلى. لذلك فالهاتف جيد