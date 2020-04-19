تكنولوجيا: Oppo تكشف عن هاتف Find X2 Lite بمعالج SNAPDRAGON 765G وسعر 525 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Oppo مؤخراً عن إصدار Lite من سلسلة هواتف Find X2، حيث يدعم هذا الإصدار معالج SNAPDRAGON 765G، مع بطارية بقدرة 4025 MAH، ومستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، كما ينطلق الهاتف للأسواق بسعر 525 دولار.

يتميز هاتف Find X2 Lite بشاشة OLED بحجم 6.4 إنش، وجودة عرض FHD بلس، كما يدعم الهاتف طبقة حماية من زجاج Corning Gorilla Glass 5، ويضم مستشعر للبصمة مدمج في الشاشة، أيضاً يأتي بمعدل تحديث 60Hz، كما يتميز بنسبة سطوع 600 nits في الشاشة.

كما يتميز هاتف Find X2 Lite برقاقة معالج Snapdragon 765G، ويتوفر بإختيارين في الذاكرة العشوائية بين 8 أو 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، كما يدعم الهاتف نمط smart 5G الذي يتيح التبديل بسلاسة بين شبكات 5G وأيضاً شبكات 4G.

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ويتميز هاتف Find X2 Lite بوزن 180 جرام، مع سماكة 7.96مم، وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يتضمن الهاتف مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/1.7، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة ويدعم أيضاً macro، كما تضم الإعدادات مستشعر monochrome بدقة 2 ميجا بيكسل، إلى جانب مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لتصوير portrait.

أيضاً تأتي الكاميرة الأمامية بدقة 32 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات f/2.0، كما يأتي بنظام تشغيل Android 10، مع واجهة ColorOS 7، ويدعم هاتف Oppo Find X2 Lite بطارية بقدرة 4025 mAh، مع تقنية الشحن السريع VOOC 4.0، التي تتيح شحن نسبة 50% من الهاتف خلال 20 دقيقة فقط، ومن المقرر أن يتوفر الهاتف بسعر 525 دولار وألوان الأسود والأبيض.

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