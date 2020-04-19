شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تنشر صور مذهلة لكوكب المشترى أضخم كواكب المجموعة الشمسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت وكالة الفضاء الأميركية ناسا، صورة خلابة تبعد 800 مليون كم عن كوكب الأرض المتفشى بفيروس كورونا المستجد، والتى التقطتها مركبة الفضاء "جونو" لكوكب المشترى، أضخم كواكب المجموعة الشمسية.

والتقطت "جونو" صورا خلابة للمنطقة الشمالية لكوكب المشترى، حيث بدا على سطحه مزيجا من الألوان البراقة واللامعة بشكل مبهر.



صور كوكب المشترى

ومن اللقطات الخاصة فى الصور، الأشرطة الدقيقة المشعة، والتى تشبه قوس قزح، والتى تمتد من أعلى الكوكب لأسفله، فوق مزيج من السحب الدوامية والأعاصير الدوارة، التى رسمت لوحات دائرية على سطح الكوكب.

Advertisements

وقالت ناسا إن الإشعاعات الدقيقة هى جزيئات جوية تطفو فوق الغيوم المضطربة المعروفة "بملك الكواكب".

وكتبت وكالة ناسا: "العلماء لا يعرفون حتى الآن بالضبط مما هى مصنوعة تلك الشرائط المشعة أو كيف تتشكل".

ويعتبر المشترى خامس الكواكب بعدا عن الشمس، وأكبر كواكب المجموعة الشمسية. وهو عملاق غازى أطلق عليه الرومان اسم "جوبيتر" وهو إله السماء والبرق عندهم.