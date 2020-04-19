تكنولوجيا: هاتف OPPO A92s ينطلق بمعالج Dimensity 800 وكاميرة أمامية مزدوجة وسعر 310 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة Oppo عن إصدارها الجديد من هواتف 5G المتوسطة OPPO A92s الذي يأتي برقاقة معالج Dimensity 800، مع كاميرة أمامية مزدوجة في ثقب الشاشة، وإعدادات رباعية للكاميرة الخلفية، مع سعر يبدأ من 310 دولار.

يتميز هاتف OPPO A92s بشاشة LCD بحجم 6.57 إنش، وجودة عرض FHD بلس، كما يدعم معدل تحديث 120Hz في الشاشة، وتضم إعدادات الكاميرة الأمامية مستشعر رئيسي بدقة 16 ميجا بيكسل، ومستشعر ثانوي بدقة 2 ميجا بيكسل.

يضم هاتف OPPO A92s رقاقة معالج MediaTek Dimensity 800 بثماني من الأنوية ودقة تصنيع 7 نانومتر، والتي تضم رقاقة مودم 5G مدمجة لدعم الإتصال بشبكات SA/NSA، و sub-6GHz.

كما ينطلق هذا الإصدار بكاميرة رباعية بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، ومستشعر بزوايا عرض واسعة ودقة 8 ميجا بيكسل، وأخر بدقة 2 ميجا بيكسل مع عدسات macro، بينما يأتي المستشعر الأخير بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير.

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هاتف OPPO A92s يتميز بتصميم زجاجي 3D في الجهة الخلفية، ويأتي بتقنية إستشعار البصمة في الإطار الجانبي للهاتف كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 4000 mAh، مع تقنية الشحن السريع 18W.

مواصفات OPPO A92s 5G

شاشة LCD بحجم 6.57 إنش، ودقة عرض 1080 في 2400 بيكسل، بجودة عرض Full HD بلس، وأبعاد 20:9، مع معدل تحديث 120Hz.

رقاقة معالج MediaTek Dimensity 800 بثماني من الأنوية.

ذاكرة عشوائية 6 أو 8 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR4X، وسعة تخزين 128 جيجا بايت في UFS 2.1.

نظام تشغيل Android 10 مع واجهة ColorOS 7.1

يدعم اثنان من شرائح SIM.

يدعم اثنان من شرائح SIM. كاميرة خلفية بمستشعر سوني IMX586 رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/1.7، مع فلاش LED، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، مستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل، ومستشعر portrait بدقة 2 ميجا بيكسل.

كاميرة أمامية بمستشعر Sony IMX471 رئيسي بدقة 16 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.0، مع مستشعر ثانوي بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير.

مستشعر للبصمة في الإطار الجانبي للهاتف.

قياسات الهاتف 163.8 في 75.5 في 8.1مم، مع وزن 184 جرام.

مدخل 3.5مم للسماعات.

بطارية بقدرة 4000 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 18W.

ومن المقرر أن يتوفر هاتف OPPO A92s 5G بألوان الأبيض والأسود، بسعر يبدأ من 310 دولار للنموذج المميز بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، حيث ينطلق للبيع في السوق الصيني بدءاً من 29 من أبريل، كما يتوفر للحجز المسبق في السوق الصيني الآن.

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