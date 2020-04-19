تكنولوجيا: مقطع فيديو تشويقي يستعرض تصميم ومواصفات هاتف LG VELVET 5G

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة LG اليوم مقطع فيديو تشويقي لهاتفها المرتقب LG VELVET 5G، حيث ظهر الهاتف في الإعلان بتصميم منحني، مع إعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية بتصميم Raindrop، كما أكد الإعلان التشويقي على أن الهاتف يأتي برقاقة معالج Snapdragon 765.

كانت شركة LG قد أكدت مؤخراً على خططها لإطلاق إصدارها الأول من سلسلة هواتف VELVET قريباً، والذي يأتي بلغة تصميم جديدة، واليوم يأتي الإعلان التشويقي ليكشف رسمياً عن ملامح تصميم هذا الإصدار.

ينطلق هاتف LG VELVET 5G قريباً بمعالج Snapdragon 765، مع ميزة دعم الإتصال بشبكات 5G، أيضاً يتميز الهاتف بتصميم نتوء القطرة للكاميرة الأمامية، مع تصميم منحني 3D arc، حيث تتميز الإطارات بإنحناء، أيضاً يضم الهاتف كاميرة بتصميم قطرات المطر.

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أيضاً ينطلق هاتف “velvet” بتصميم لامع وأملس وهي من المميزات الرئيسية لهذا الإصدار، بينما تأتي الميزة الثانية في الكاميرة الرئيسية الثلاثية في الجانب الأيسر من الجهة الخلفية، مع تصميم“Raindrop” الذي يبدأ بكاميرة بحجم كبير، وينتهي بفلاش صغير الحجم في نهاية إعدادات الكاميرة ليحاكي تساقط قطرات المطر.

ولقد أكدت LG على أن هاتف LG VELVET 5G ينطلق بألوان الأبيض، الرمادي، الأخضر، وأيضاً نموذج بألوان غروب الشمس، ومن المتوقع أن ينطلق الهاتف رسمياً خلال شهر مايو.

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