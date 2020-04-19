طقس غير مستقر ورياح وأتربة وارتفاع الحرارة.. تعرف على حالة الطقس في أول أيام شهر رمضان

توقع خبراء الأرصاد الجوية يشهد يوم الجمعة المقبل، الموافق أول أيام شهر رمضان المبارك، ارتفاعاً ملحوظاً في درجات الحرارة وطقس غير مستقر.

ونقلت صحيفة "اليوم السابع" عن الخبراء قولهم إن القاهرة الكبرى ستشهد طقساً حاراً نهاراً بارداً ليلاً، وأمطاراً خفيفة على مناطق متفرقة، وأن الرياح ستكون نشطة مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة.

وأشار الخبراء إلى الوجه البحري سيشهد طقساً حاراً نهاراً بارداً ليلاً، وأمطاراً خفيفة على مناطق متفرقة ، وأن الرياح ستكون نشطة ومثيرة للرمال والأتربة وتصل لحد العاصفة، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة.

أما عن السواحل الشمالية الغربية، قال الخبراء إنها ستشهد طقساً مائلاً للحرارة نهاراً شديد البرودة ليلاً، والرياح ستكون نشطة ومثيرة للرمال والأتربة وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة.

وعن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، فإنها ستشهد طقساً مائلاً للحرارة نهاراً بارداً ليلاً، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة ، والرياح ستكون نشطة ومثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة، بالإضافة إلى أمطار خفيفة على مناطق متفرقة.

وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، ستشهد تلك المناطق طقساً حاراً نهاراً بارداً ليلاً، والرياح ستكون نشطة مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة، وتؤدى لاضطراب الملاحة على خليج السويس.

وعن شمال الصعيد، فسيشهد طقساً شديد الحرارة نهاراً مائلاً للبرودة ليلاً، والرياح ستكون نشطة ومثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة على مناطق متفرقة. كما سيشهد جنوب الصعيد طقساً شديد الحرارة نهاراً لطيفاً ليلاً، والرياح نشطة مثير للرمال والأتربة.

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وأما بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة يوم الجمعة المقبل، فستكون كالتالي:

القاهرة الكبرى العظمى 36 درجة والصغرى 18 درجة

الوجه البحرى العظمى 36 درجة والصغرى 17 درجة

السواحل الشمالية الغربية العظمى 32 والصغرى 16 درجة

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 33 درجة والصغرى 17

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 35 درجة والصغرى 23 درجة

شمال الصعيد العظمى 38 درجة والصغرى 23 درجة