تكنولوجيا: للاحتفال بالذكرى العشرين.. Gameloft تطرح 30 لعبة كلاسيكية فى تطبيق واحد

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت شركة الألعاب Gameloft تطبيقها Gameloft Classics: 20 Years والذى جاء للاحتفال بمرور 20 عاما على انطلاق الشركة، حيث يتضمن التطبيق الجديد ما يصل إلى 30 لعبة كلاسيكية بداخله، مع ملاحظة أن هذه الألعاب الكلاسيكية تعتبر من عصر الهواتف القديمة، وهو ما يعني أن هذه الألعاب لا تغطي سوى الإصدارات الأقدم من ألعاب الشركة.

قائمة ألعاب Gameloft Classics: 20 Years:

Abracadaball

Alien Quarantine

Avalanche Snowboarding

Block Breaker Deluxe 2

Block Breaker 3 Unlimited

Brain Challenge 3: Think Again!

Bubble Bash 2

Cannon Rats

Date or Ditch 2

Diamond Rush

Detective Ridley and the Mysterious Enigma

Fashion Icon

Gangstar 2: Kings of L.A.

Hero of Sparta

High School Hook Ups

KO Legends

Miami Nights 2: The city is yours!

Midnight Bowling 3

Midnight Pool

Modern Combat 2: Black Pegasus

Motocross: Trial Extreme

My Life in New York

N.O.V.A. Near Orbit Vanguard Alliance

Platinum Solitaire 3

Soul of Darkness

Texas Hold’em Poker

Vampire Romance

Wild West Guns

Zombiewood

Zombie Infection

وتعد هذه الألعاب، مجموعة من أقدم ألعاب شركة Gameloft المصممة للهواتف المحمولة، مع ملاحظة أن واجهة كل لعبة ستشغل مساحة كبيرة فقط على شاشة هاتفك الذكي، وسيحتاج المستخدم لاستخدام لوحة رقمية وأزرار رقمية لتشغيل كل لعبة بشكل منفرد، والتي يتم عرضها أسفل نافذة اللعبة عندما تختار اللعب في الوضع الرأسي، أو أثناء حمل هاتفك في الوضع الأفقي.

ويأتي تطبيق Gameloft Classics: 20 Years متاح للتحميل مجّانًا وهو متوفّر فقط لمستخدمي نظام تشغيل أندرويد، لكنه في نفس الوقت يضم عدد قليل من عمليات الشراء الداخلية الاختيارية.