تكنولوجيا: للاحتفال بالذكرى العشرين.. Gameloft تطرح 30 لعبة كلاسيكية فى تطبيق واحد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت شركة الألعاب Gameloft تطبيقها Gameloft Classics: 20 Years والذى جاء للاحتفال بمرور 20 عاما على انطلاق الشركة، حيث يتضمن التطبيق الجديد ما يصل إلى 30 لعبة كلاسيكية بداخله، مع ملاحظة أن هذه الألعاب الكلاسيكية تعتبر من عصر الهواتف القديمة، وهو ما يعني أن هذه الألعاب لا تغطي سوى الإصدارات الأقدم من ألعاب الشركة.
قائمة ألعاب Gameloft Classics: 20 Years:
Abracadaball
Alien Quarantine
Avalanche Snowboarding
Block Breaker Deluxe 2
Block Breaker 3 Unlimited
Brain Challenge 3: Think Again!
Bubble Bash 2
Cannon Rats
Date or Ditch 2
Diamond Rush
Detective Ridley and the Mysterious Enigma
Fashion Icon
Gangstar 2: Kings of L.A.
Hero of Sparta
High School Hook Ups
KO Legends
Miami Nights 2: The city is yours!
Midnight Bowling 3
Midnight Pool
Modern Combat 2: Black Pegasus
Motocross: Trial Extreme
My Life in New York
N.O.V.A. Near Orbit Vanguard Alliance
Platinum Solitaire 3
Soul of Darkness
Texas Hold’em Poker
Vampire Romance
Wild West Guns
Zombiewood
Zombie Infection
وتعد هذه الألعاب، مجموعة من أقدم ألعاب شركة Gameloft المصممة للهواتف المحمولة، مع ملاحظة أن واجهة كل لعبة ستشغل مساحة كبيرة فقط على شاشة هاتفك الذكي، وسيحتاج المستخدم لاستخدام لوحة رقمية وأزرار رقمية لتشغيل كل لعبة بشكل منفرد، والتي يتم عرضها أسفل نافذة اللعبة عندما تختار اللعب في الوضع الرأسي، أو أثناء حمل هاتفك في الوضع الأفقي.
ويأتي تطبيق Gameloft Classics: 20 Years متاح للتحميل مجّانًا وهو متوفّر فقط لمستخدمي نظام تشغيل أندرويد، لكنه في نفس الوقت يضم عدد قليل من عمليات الشراء الداخلية الاختيارية.
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