شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مؤسسا انستجرام يطلقان موقع Rt.live لتتبع انتشار فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق مؤسسو خدمة مشاركة الصور انستجرام، موقع إلكتروني يقدم تحديثات حية على مستوى الولايات بشأن انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19، حيث يستخدم الموقع المسمى RT.live، إحصائية تسمى رقم التكاثر الفعال، الذي يتتبع متوسط عدد الأشخاص الذين يصابون بالفيروس من شخص واحد مصاب.

وبحسب موقع The Verge الأمريكى، فقال "كيفين سيستروم" المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي السابق لشركة انستجرام أنه إذا كانت الإحصائية أعلى من واحد، فهذا يعني أنها تنمو بسرعة كبيرة، وإذا كانت أقل من واحدة، فهذا يعني أن الأمور تحت السيطرة"، وأضاف: "نحاول أن نأخذ ما هو موضوع معقد ونختصره إلى رقم بسيط يمكن لأي شخص مشاهدته من منزله".

وبحسب موقع RT. live، فتأتي البيانات من مشروع Covid Tracking Project، وهي منظمة متطوعة بدأت بالمساعدة في جمع وتصور معدلات الاختبار والعدوى لفيروس كورونا، ورغم أن الوباء عالمي، قال سيستروم: إنه من المجدي أكثر النظر إلى معدل الإصابة من زاوية محلية.

Advertisements

ووفقًا للترتيب، فإن ولاية فيرمونت أكثر أمانًا من جورجيا، على سبيل المثال، فيما يأمل سيستروم أن يساعد RT.live المواطنين على فهم ما إذا كانوا في خطر مع إعادة فتح أجزاء من الاقتصاد الأمريكي، وأضاف: "هذا هو السبب في أهمية لوحة التحكم هذه، لأنها تمنحك نظرة ثاقبة عن تأثيرات الاختيارات التي نتخذها جميعًا".

يذكر أن سيستروم، و"مايك كريجر" مؤسسا انستجرام قد غادرا فيس بوك في نهاية عام 2018 بعد مواجهة مع الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج.