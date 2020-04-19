شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هواوي تعلن شراكتها الجديدة مع شركة "اطلب" “Otlob” مصر لإضافة تطبيقها على منصة HUAWEI AppGallery والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مجموعة هواوي لأجهزة المستهلك في مصر عن شراكة جديدة مع "اطلب" – “Otlob” الرائدة في مجال طلب وتوصيل الطعام أونلاين، وذلك من خلال إضافة تطبيق "اطلب" – “Otlob” علي منصة AppGallery الخاصة بـشركة هواوي، ليكون هو التطبيق الأول لتوصيل الطعام في مصر على متجر التطبيقات الخاص بها يعد HUAWEI AppGallery واحدًا من أفضل ثلاثة متاجر تطبيقات في العالم، وهو متوفر في أكثر من 170 دولة / منطقة، وبه 400 مليون مستخدم نشط شهريًا (MAUs)، كما يغطي كافة التطبيقات والخدمات المنتشرة والمتعارف عليها في جميع انحاء العالم.

تعمل هواوي بشكل دائم ومستمر على اختيار أفضل التطبيقات التي أصبحت جزء أساسي ومهم للحياة الرقمية التي يعيشها المستهلكين، والتي تشمل التطبيقات المشهورة عالمياً، والمحلية أيضا التي أحبها الناس واعتمدوا عليها. كما تعمل المنصة حاليًا على تقسيم التطبيقات عبر 18 فئة من الأخبار ووسائل الإعلام الاجتماعية والترفيه وغيرها، وذلك من خلال تجربة بحث سلسة وبسيطة.



وفي هذا السياق، علق السيد "بيك ين"، نائب رئيس هواوي مصر، قائلاً: "نحن نؤمن بأن التكنولوجيا تلعب دور مهم ورئيسي في حياة المستخدمين، ليس فقط لتحسين نمط واسلوب حياتهم نحو الأفضل، لكن ايضاً لأنهم يعتمدون عليها في معظم جوانب حياتهم اليومية، وبالتالي نحن دائما حريصين على تعزيز رؤية هواوي في جعل HUAWEI AppGallery منصة مفتوحة ومبتكرة لتوزيع التطبيقات يمكن للمستهلكين الوصول إليها، بينما تحمي بصرامة خصوصيتهم وأمنهم وتوفر لهم تجربة فريدة وذكية."



وأضاف "بيك ين": "اليوم نقدم تطبيق جديد بالتعاون مع "اطلب" – “Otlob”، الشركة الرائدة في مجال طلب وتوصيل الطعام أونلاين، ونحن متحمسون بشكل كبير لإضافة فئة جديد من التطبيقات على منصة HUAWEI AppGallery، خصوصا أن طلب الطعام أونلاين أصبح جزء أساسي من حياة المستخدمين اليومية في مصر في السنوات القليلة الماضية."



Advertisements

وصرح سفيان المرزوقي المدير التنفيذي لشركة "اطلب" – “Otlob”: "رؤيتنا في "اطلب" هي إحداث طفرة وتحول في مجال طلب وتوصيل الطعام في مصر والمنطقة العربية، وبالتالي فإن جعل خدمتنا متاحة لأكبر عدد من المستخدمين هي أولوية قصوى بالنسبة لنا.



وأضاف المرزوقي: "نحن نتابع بشكل جيد التطور والتقدم الذي تحظى به شركة هواوي وهذا ما جعلنا حريصين على إضافة تطبيق "اطلب" على المتجر الخاص بهم، وذلك لحصولهم على قاعدة جماهيرية كبيرة من المستخدمين وايضا إمكانياتهم التقنية والأمنية التي تتيحها."



"اطلب" – “Otlob”، هي أول خدمة أونلاين لتوصيل الطعام في مصر، تقدم أسرع وأسهل تجربة طلب طعام، حيث تتيح اطلب الفرصة لمستخدميها للطلب من خلال المطاعم العديدة المتاحة بالقرب منهم بتقديم أنواع اختيارات مختلفة من الطعام الشرقي والغربي والوجبات السريعة والحلويات، بعدها يستطيع أن يختار ما يناسبه من الوجبات والعروض المتاحة وذلك لتوفر منيو المطاعم بأكملها، ثم يقوم بتأكيد طلبه، وتتيح اطلب استخدام تطبيقها من خلال نظامي الأندرويد والـ IOS أو من خلال الموقع الالكتروني.



تأسست شركة "اطلب" – “Otlob” عام 1999، وساعدت الملايين من المستخدمين لطلب طعامهم في خلال 30 ثانية من خلال توفير العديد من العروض من ألاف المطاعم في 26 مدينة على مستوى الجمهورية وذلك لتقديم تجربة أكل ممتعة ومميزة لمستخدميها.



الجدير بالذكر أن منصة AppGallery هو متجر التطبيقات الرسمي من هواوي لنظام تشغيل Android، فهو يوفر حماية شاملة 360° protection، ويضمن أن جميع التطبيقات موثوقة وآمنة، وان خصوصية البيانات معتمدة وفقًا للمعايير الدولية. توفر المنصة تجربة رائعة وسلسة عبر هواتف هواوي، والأجهزة اللوحية، والشاشات الذكية، والأجهزة القابلة للارتداء، وأجهزة الواقع الافتراضي، والمزيد بفضل إمكانية استخدام طريقة واحدة لتعريف هوية المستخدم لجميع الأجهزة وأكثر.