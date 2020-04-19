الأرصاد تعلن تفاصيل طقس شم النسيم

كتب: ضياء السقا

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس الإثنين "شم النسيم"، معتدل نهارا على القاهرة والوجه البحري، ويبقي شديد البرودة ليلا، يصاحبه شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة تنشط أحيانا، ويبقى الطقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، على السواحل الشمالية.

وأضافت الأرصاد في بيان: "بينما يكون الطقس مائلا للحرارة على محافظات الصعيد خلال ساعات النهار، مائلا للبرودة ليلا والرياح معتدلة".

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 3 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

الأرصاد تنصح بعدم تخفيف الملابس

من جانبها، نصحت الدكتورة إيمان شاكر وكيل هيئة الاستشعار عن بعد بالهيئة للعامة للأرصاد الجوية، المواطنين بضرورة متابعة النشرة الجوية باستمرار، وعدم تخفيف الملابس، لتجنب الإصابة بنزلات البرد، مشيرة إلى أن هناك فارقا بين درجات الحرارة بالنهار ودرجات الحرارة في الليل.

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وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة الإثنين على محافظات ومدن مصر:

القاهرة والوجه البحري 28 للعظمى و14 للصغرى

السواحل الشمالية 24 للعظمى و15 للصغرى

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 30 للعظمى و20 للصغرى

شمال الصعيد 31 للعظمى و17 للصغرى،

جنوب الصعيد 34 للعظمى و17 للصغرى.