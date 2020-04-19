تكنولوجيا: هاتف iQOO Neo3 5G يأتي قريباً بمكبرات صوتية ستريو مزدوجة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكد إعلان تشويقي جديد على أن هاتف iQOO Neo3 5G المرتقب إطلاقه رسمياً خلال أيام يضم مكبرات صوتية ستريو مزدوجة.

تستعد علامة iQOO الفرعية لشركة vivo للإعلان الرسمي عن هاتف iQOO Neo3 5G في حدث ينطلق يوم 23 من أبريل الجاري، وتستمر الشركة في نشر إعلانات تشويقية تكشف من خلالها عن لمحات جديدة من مواصفات الهاتف قبل الإعلان الرسمي.

جاء الإعلان التشويقي الأخير من iQOO ليسلط الضوء على المكبرات الصوتية في هاتف الشركة القادم iQOO Neo3 5G، حيث تقدم الشركة الهاتف بتحسينات في التقنية الصوتية، مع مكبرات صوتية ستريو.

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كما أكدت تسريبات سابقة على أن هاتف iQOO Neo3 5G سيضم معالج Snapdragon 865 مع دعم الإتصال بشبكات 5G، أيضاً يتضمن الهاتف شريحة Hi-Fi مع إشارة بنسبة 125 ديسيبل.

من جانب لم يكشف عن الكثير من مواصفات هاتف iQOO Neo3 5G حتى الآن، إلا أن إعلانات تشويقية وتسريبات سابقة أكدت على أن الهاتف يدعم معدل تحديث 144Hz في الشاشة، كما يتميز بتصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية الذي يأتي في الزاوية اليمنى من الشاشة.

كما كُشِف عن دعم هاتف iQOO Neo3 5G لإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية، على أن تأتي الكاميرة في وحدة مستطيلة الشكل، أيضاً من المقرر أن يدعم الهاتف ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 256 جيجا بايت في UFS 3.1، كما ينطلق هذا الإصدار بميزة تقنية الشحن السريع بقدرة 44W.

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