شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تتيح للمستخدمين بدء محادثات Meet من داخل بريد Gmail.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعمل شركة جوجل جاهدة على جعل خدمة مكالمات الفيديو Google Meet التى كانت تعرف سابقًا باسم Google Hangouts قادرة على المنافسة مع Zoom وTeams، وفي أحدث خطوة أضافت الشركة الأمريكية تكامل Gmail إلى خدمة مؤتمرات الفيديو، وذلك بحسب موقع mspoweruser الأمريكى.

ويسمح الاختصار للمستخدمين ببدء مكالمة Meet أو الانضمام إليها مباشرةً من واجهة Gmail أو G Suite، كما تخطط جوجل لخطوة أكبر في المستقبل القريب - وذلك من خلال إتاحة الفرصة لـ 16 عضوًا لـ Meet في مكالمة جماعية واحدة وذلك فى وقت لاحق من هذا الشهر.

وتقدم جوجل أيضًا تقنية الكاميرا ذات الإضاءة المنخفضة إلى Meet وستجلب أداة صوتية تعمل على منع ضجيج الخلفية أثناء المكالمات، لكن يبقى أن نرى ما إذا كان كل هذا العمل سيساعد جوجل على اللحاق بأمثال Zoom وSlack وTeams.