شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو مش عايز تستخدم زووم.. Jitsi تطبيق مجانى لمكالمات الفيديو يدعم التشفير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دفعت عمليات الإغلاق بعدد من دول العالم لمكافحة تفشى كورونا، جميع الموظفين العاملين بالمنزل إلى استخدام تطبيقات الفيديو لعقد الاجتماعات، ومن بين جميع تطبيقات الاتصال المتاحة، شهد تطبيق Zoom – الذى يدعم المكالمات الجماعية لما يصل إلى 1000 مشارك و 10000 مشاهد، أكبر نسبة جذب، وبعد ظهور عدد من التقارير التى تحذر من استخدامه، أصبح الكثير من المستخدمين يبحثون على بدائل مجانية.

ووفقًا لتقرير موقع Gadgets now، إذا كنت بحاجة ماسة إلى بديل مجانى "لعقد مؤتمرات الفيديو"، فقد ترغب فى التفكير فى جيتسى ميت Jitsi، إذ أيد مشروع Tor - وهو مؤسسة غير ربحية تتبنى الخصوصية والحرية عبر الإنترنت - الخدمة عبر تغريدة قال بها: "إذا كنت تريد بديلاً لـ Zoom: جرّب Jitsi Meet، إنه مشفر ومفتوح المصدر ولا تحتاج إلى حساب ".

ويستخدم Jitsi Meet وضع P2P عندما يكون هناك مشاركان فقط فى المكالمة وهذا يسمح بالتشفير من طرف إلى طرف، وعندما يكون هناك عدد أكبر من المشاركين، يتم توجيه الوسائط المرسلة عبر خادم Videobridge الآمن من Jitsi، يتم بعد ذلك إجراء التشفير خطوة بخطوة، مما يعنى أنه يتم فك تشفير الوسائط وتشفيرها مرة أخرى قبل إرسالها.

وحاليًا، تدعم الخدمة ما يصل إلى 75 مشاركًا بمكالمة الفيديو، ولكن يوصى بإبقاء الرقم أقل من 35 للحصول على تجربة اتصال أفضل، ولبدء مكالمة فيديو: توجه إلى meet.jit.si. ضمن "بدء اجتماع جديد" فى تلك الصفحة، وأدخل اسمًا لمؤتمر الفيديو واضغط على انتقال، ومن هناك، ستحتاج إلى السماح لـ Jitsi بالوصول إلى الكاميرا والميكروفون عند المطالبة بذلك من خلال نافذة منبثقة للمتصفح.

وبعد ذلك، توفر لك الخدمة رابط وتفاصيل الاتصال الهاتفى التى يمكنك مشاركتها مع الأشخاص الذين تريد دعوتهم، ويمكنك أيضًا تعيين كلمة سر لغرفتك، من خلال إنشاء واحدة والضغط على مفتاح Enter، وستحتاج أيضًا إلى مشاركة كلمة المرور مع الأشخاص الذين دعوتهم.

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ومن بين مزايا التطبيق أنه أثناء المكالمة، اعتمادًا على سرعة الاتصال، يمكنك الاختيار من بين أربعة مستويات من جودة الفيديو، بدءًا من النطاق الترددى المنخفض إلى الوضوح العالى، كما يمكنك بث المؤتمر مباشرة لقناتك على YouTube، أو بدء التسجيل وتحميله على حساب Dropbox الخاص بك، إذ تتيح لك الخدمة مشاركة مقاطع فيديو YouTube أو شاشة الكمبيوتر بالكامل أو أى نافذة تطبيق.

ويمكنك أيضًا تعتيم خلفيتك للحفاظ على خصوصية محيطك، وللدردشة الجماعية الكبيرة، يوفر لك التطبيق رمزًا "لرفع يدك" لجذب انتباه المشاركين إلى أى شيء قد يتعين عليك قوله، وبالطبع ستحصل أيضًا على ميزة الدردشة النصية.