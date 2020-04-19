شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وول مارت الأمريكية توظف 50 ألف عامل جديد لتلبية ضغط الطلبات خلال أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة Wallmart الأمريكية إنها ستوظف 50ألف عامل إضافي في متاجرها ونواديها ومراكز التوزيع لتلبية الزيادة الكبيرة في الطلبات على منتجات البقالة ومستلزمات المنازل من مخزون المستهلكين خلال تفشي فيروس كورونا، وذلك بحسب موقع TOI الهندى.

وقالت شركة البيع بالتجزئة إنها وصلت إلى هدفها السابق المتمثل في توظيف 150ألف عامل قبل ستة أسابيع من الموعد المحدد، حيث يستوعب 5000 شخص يوميًا في المتوسط ​​في وقت يفقد فيه ملايين الأمريكيين وظائفهم وسط أوامر "البقاء في المنزل" غير المسبوقة من الدولة والحكومات المحلية.

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وقد أدت الإجراءات للسيطرة على انتشار المرض إلى توقف النشاط الاقتصادي، مما أجبر الشركات على اتخاذ خطوات جذرية لتوفير المال، وقد انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 15٪ عن أعلى مستوى سجله في فبراير، بينما ارتفع سهم Walmart بأكثر من 10٪ في نفس الفترة.

وقالت وول مارت إنها عملت مع أكثر من 70 شركة لتوظيف 150 ألف موظف جديد، جاء الكثير منهم من المطاعم والضيافة، وقالت الشركة إن 85٪ من العمال الذين يتم توظيفهم يشغلون وظائف مؤقتة أو يعملون بدوام جزئي.

وقد دفع الطلب المتزايد على الغذاء ومعقمات اليدين وورق التواليت وغيرها من المنتجات المنزلية أيضًا تجار التجزئة كروجر وتارجت وأمازون إلى توظيف الآلاف، وبشكل منفصل، قالت وول مارت إنها ستطلب الآن من موظفيها الأمريكيين ارتداء أقنعة أو أغطية الوجه الأخرى في العمل، مما يجعل سياسة تغطية الوجه إلزامية من اختيارية تتماشى مع إرشادات الصحة العامة.