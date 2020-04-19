شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: أكثر من نصف مستودعات أمازون الأمريكية بها إصابات بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير جديد عن ظروف العمل في أمازون عن وجود حالات إصابات بفيروس كورونا في أكثر من نصف مخازن الشركة في الولايات المتحدة، ويتنبأ بأن المرض سينتشر بشكل كبير بين العمال في الأسابيع المقبلة، حيث تم إعداد التقرير من جانب مجموعات حقوق العمال تحالف أثينا وهيدج كليبرز، باستخدام بيانات من وكالات الصحة الحكومية ومجموعة من مصادر الأخبار المحلية والوطنية.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، جاء في التقرير، أن ما يقرب من 75 من مرافق المستودعات الأمريكية البالغ عددها 110 في الولايات المتحدة لديها عامل واحد على الأقل مصاب بـCOVID-19، وبدون تدخل تتوقع أن أعداد الحالات بين عمال أمازون ستزداد بشكل كبير.

وجاء بالتقرير: "أمازون مسؤولة عن عدم تحولها لناقل لفيروس كورونا، على عكس ما يحدث"، وأوصى التقرير، أنه يجب على الشركة حماية صحة وسلامة أكثر من 250.000 شخص في 110 مخازن أمريكية، وغيرهم من عمال خدمة التوصيل".

تناقش المجموعات، أن سياسات السلامة غير الملائمة في أمازون وضعت عبئًا على العاملين، ويمكن أن يكون لانتشار الفيروس في مرافق Amazon تأثيرًا مدمرًا ليس فقط على موظفي الشركة ومقاوليها، ولكن جميع قاعدة عملاء أمازون التي تضم أكثر من 112 مليون مشترك في Amazon Prime في الولايات المتحدة.

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اعترضت أمازون على نتائج التقرير، واصفة تحالف أثينا وهيدج كليبرز بأنهم "منتقدون مهتمون بالذات"، يتم تمويلهم من جانب النقابات والمنافسين في أمازون.

وقالت كريستين كيش، المتحدثة باسم أمازون: "لا شيء أكثر أهمية من سلامة فرقنا"، مضيفة: "منذ الأيام الأولى لهذا الوضع، عملنا عن قرب مع السلطات الصحية للاستجابة بشكل استباقي، وضمان استمرارنا في خدمة المجتمعات أثناء رعاية شركائنا وفرقنا."

وأوضحت: "وقد نفذنا أكثر من 150 تغييرًا مهمًا في العملية لدعم فرقنا، بما في ذلك زيادة معدلات الأجور، وتعديل الإجازات، وتوفير فحص درجة الحرارة، والأقنعة، والقفازات، وتدابير السلامة الأخرى في مواقعنا".