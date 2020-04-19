شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تعلن موعد أول رحلة مأهولة لمركبة SpaceX .. اعرف هتسافر امته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وكالة ناسا اليوم أن رحلة SpaceX المأهولة ستبدأ في 27 مايو في أول رحلة جوية لطاقم طاقم Crew Dragon من SpaceX - وهي مركبة تم تطويرها حديثًا ومصممة لنقل رواد الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية، وستمثل المهمة التوضيحية، التي ستنقل رائدي فضاء ناسا إلى المدار، المرة الأولى التي ينطلق فيها الأشخاص من الأراضي الأمريكية منذ نهاية برنامج مكوك الفضاء في عام 2011، كما ستكون أول رحلة لشركة سبيس إكس تحمل ركابًا، وليس شحنات فقط.

وبحسب موقع The Verge الأمريكى، فإذا نجح هذا الاختبار، فإن Crew Dragon Demo-2 سوف يمهد الطريق لسلسلة من رحلات Crew Dragon المنتظمة إلى محطة الفضاء الدولية، حيث اصطفت وكالة ناسا بالفعل رواد فضاء لهذا الاختبار وأول رحلة تشغيلية، والتي تأمل في إطلاقها في وقت لاحق من هذا العام.

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وكان من المقرر إطلاق رحلة Demo-2 في 7 مايو، لذلك تم تأجيلها قليلاً، وستطير المركبة الفضائية فوق صاروخ فالكون 9 من مركب الإطلاق 39A في مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في فلوريدا، لتوصيل رواد الفضاء بوب بهنكن ودوج هيرلي إلى محطة الفضاء الدولية، بعد أن أكملت بالفعل عددًا من الاختبارات الناجحة ، بما في ذلك اختبارات المحرك والهروب.