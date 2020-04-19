كيف تقوم بعرض Chrome Cache في ويندوز 10

من المهم جداً أن تصل إلى Chrome Cache وهو المجلد الذي يقوم كروم بتخزين بعض الملفات الكاش التي يحتاج إليها ليقوم بعرض المواقع وتسريع عملية عرضها، بالطبع هذه الملفات تكون مهمة في لحظة إستخدام الموقع بحد ذاته ولكن بعدما تنتهي من تصفح الموقع تصبح ملفات الـ Cache هذه غير مفيدة بالمرة ومن الأفضل إزالتها لأنها تقوم بأخذ مساحة كبيرة على قرص التخزين الخاص بك.

في الماضي كان يمكنك الوصول إلى Chrome Cache بسهولة من خلال عنوانين URL يمكنك كتابتهم بسهولة داخل المتصفح لتتمكن من الوصول إلى هذه العناوين ولكن وبسبب غلطة ما أو Bug وربما بشكل مقصود من مطوري البرنامج فإن هذه العناوين ماعادت تعمل وتحتاج إلى تحميل برنامج من طرف ثالث يدعى CHromeCacheView وهو الذي سنتحدث عنه .

الوصول إلى Chrome Cache على ويندوز 10 :

في البداية يجب عليك أن تقوم بتحميل البرنامج الذي ذكرناه في الأعلى ويمكنك الوصول إليه من خلال هذا الرابط.

آخر نسخة موجودة من البرنامج هي 2.1 لذا تأكد أن تقوم بتحميلها لتجنب أي مشاكل والإستفادة من أحدث المميزات بالبرنامج.

هناك خطوة أخرى يجب عليك فعلها وهي الوصول إلى مجلد الـ profile الخاص بك، لتتمكن من الوصول إلى هذا المجلد كل ما عليك فعله هو كتابة العنوان التالي داخل متصفح Chrome :

chrome://version/

ثم تبحث عن سطر Profile Path والقيام بنسخ هذا العنوان ولصقه في متصفح ويندوز الخاص بك مثلما ترى بهذه الصورة :

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الآن وبعدما تصل إلى هذا العنوان قم بنسخه والإحتفاظ به في مستند على جمب، ثم قم بتشغيل برنامج Chrome Cache View ثم إضغط على File ثم Select Cache Folder .

قم بلصق العنوان الذي قمت بنسخه في الخطوة السابقة في هذا المربع كما ترى محاطاً بالعلامة.

يمكنك تحديد فلاتر معينة للبحث داخل المجلد الخاص بالـ Cache، عندما تنتهي عملية البحث قم بسهولة بالوقوف وإختيار ملف Cache الذي ترغب في فتحه ثم قم بالضغط بزر الفأرة الأيمن ثم Open Selected Cache Folder ويمكنك أيضاً حذف هذه الملفات بطريقة سهلة بمجرد الضغط على زر Delete.

بالطبع لآ أنصحك بمسح ملفات Chrome Cache إلا إن كنت تقوم بعملية تنظيف شاملة أو كنت تعلم مسبقاً مالذي ترغب في حذفه.

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