يمكنك تجربة Minecraft RTX أخيراً في طور Beta

أخيراً تنطلق Minecraft RTX وهي طور جديد للعبة المحبوبة للغاية Minecraft يسمح لك بالإستمتاع بتقنيات RTX الخاصة بنفيديا داخل عوالم اللعبة والإستمتاع بالمستوى الرسومي الجديد الذي تحصل عليه اللعبة لتزداد الواقعية للغاية وتصبح اللعبة أكثر متعة مما هي عليه.

يأتي تحديث RTX كطور تجريبي حتى الآن داخل عالم Minecraft تمهيداً للإنطلاق الرسمي النهائي للعبة داخل هذا العالم لتصبح اللعبة أكثر واقعية بكثير مما كانت عليه فالماضي بالإضافة إلى زيادة متعتها بدرجة كبيرة، التحديث الجديد سيضيف جميع مميزات إضاءة RTX وتعديلات الظلال وإنعكاساتها وإنكسار الضوء وأكثر من هذا أيضاً إلى حزمة البناء الخاصة بك.

نظرة على عوالم Minecraft RTX :

سيتاح لك تحميل 6 عوالم بطريقة مجانية من متجر Minecraft الخاص باللعبة، هذه العوالم المجانية تم تطويرها وتصميمها من قبل مستخدمين وصناع محتوى بإستخدام تقنيات RTX المتنوعة وهي فرصة مناسبة للغاية لكي تتمكن من الإستمتاع بالتقنية الجديدة وإستعراضها.

بالطبع كما قلنا فإنها مجانية وهذه العوالم مازالت في مرحلة البيتا ولم تنطلق بعد بشكل نهائي، ويمكنكم رؤية أحد هذه العوالم في الفيديو المعروض بالأعلى .

وجاءت الست عوالم الجديدة كالتالي :

بالطبع اللعبة ستحصل على جميع تحديثات RTX المعروفة والتي يجب أن تتوقعها وتنتظرها، فاللعبة ستحصل على دعم DLSS 2.0 الذي سيساعدك على الحصول على أداء أعلى من رسوم اللعبة بطريقة كبيرة للغاية بالإضافة إلى Textures أكثر واقعية بكثير من اللعبة العادية.

تطبيقات تتبع المسارات في عوالم Minecraft RTX :

ستحصل لعبة Minecraft RTX على تقنية تتبع المسارات والتي ستسمح لمعالجات RTX الخاصة ببطاقات نفيديا الرسومية أن تتبع مسار الإنعكاسات والإضاءة والظلال وجميع المواد الموجود داخل اللعبة وهو على عكس جميع الألعاب التي حصلت على تقنية RTX حتى يومنا هذا والتي كانت تعتمد على تتبع مسار شيء واحد فقط سواءً كان الظلال أو الإضاءة وهكذا.

بسبب تتبع مسارات أكثر من عامل معاً في وقت واحد مثل الإضاءة والظلال والـ Textures فأنت تحصل على عالم لعبة أكثر واقعية وتساعدك على الإنغماس في عالم اللعبة وتجربة Minecraft RTX بشكل واقعي للغاية.

بالطبع من خلال تتبع الإنعكاسات فأنت ستحصل على أسطح عاكسة ومائية وقعية للغاية حيث سيمكنك رؤية إنعكاس الأشياء والقطع على هذه الأسطح بسهولة بالإضافة إلى تتبع الظلال العميق الذي سيعطيك إحساساً أكثر عمقاً بالظلال والمشاهد وستشعر بأن كل ما تراه له أكثر من بعد واقعي وليس صورة منتجة من قبل جهاز كومبيوتر أمامك فقط .

جزء من تقنيات RTX التي ستحصل اللعبة على دعمها هو تقنية DLSS 2.0 وهي التقنية الفريدة من نوعها التي تسمح لمعالجات الذكاء الصناعي الموجودة داخل البطاقة الرسومية من تهيئة اللعبة للحصول على أفضل معدل إطارات بأقل إستهلاك ممكن وهذا يساعدك بشكل كبير للغاية على زيادة أداء اللعبة وزيادة معدل الإطارات دون الحاجة إلى الحصول على بطاقة رسومية جديدة.

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تحديث Game Ready :

لتتمكن من الإستفادة من كافة التحديثات التي ستصدر للعبة Minecraft RTX ومنها تحديث تقنية DLSS 2.0 يجب عليك أن تقوم بتحميل أحدث نسخة من توصيف Game ready الخاص بنفيديا والذي يدعم اللعبة والذي سيساعدك على الحصول على أفضل أداء للعبة .

التحديث أصبح متوافراً من الآن ويمكنك تحميله من هنا .

لماذا الـ GPU هو الأهم ؟!

أحد العوامل التي ستساعدك على الحصول على المستوى الرسومي المتميز والمرتفع من لعبة Minecraft RTX هو البطاقة الرسومية، وفي الواقع هو العامل الرئيسي والأكثر أهمية، فتخيل معي أنك لا تمتلك بطاقة RTX فحينها في تلك اللحظة لن تتمكن من الإستمتاع بأي شيء من العوالم المميزة للعبة Minecraft RTX ولا بالتقنيات الجديدة التي تضيف واقعية جديدة على عالم اللعبة.

يجب عليك أن تستثمر دائماً في بطاقة RTX مناسبة حتى تحمي نفسك من المستقبل ولتتأكد بأنك دائماً قادر على تشغيل أحدث الألعاب والعناوين بأحدث التقنيات مثلما يحدث مع Minecraft RTX .

ولتشعروا بالفارق إليكم صورة لعالم Minecraft RTX قبل وبعد تطبيق التحديث عليه :

قبل التحديث

بعد التحديث

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