الهاتف Galaxy Z Flip يحصل على تحديث جديد يُحسن الوضع Flex Mode للكاميرا

فاطمة أيت طالب - دبي - في وقت سابق من هذا اليوم، قامت شركة سامسونج بإصدار تحديث Samsung One UI 2.1 للهاتف Galaxy Note 10 Lite، والآن بدأت الشركة أيضًا بإصدار تحديث جديد لهاتفها الذكي القابل للطي Galaxy Z Flip.

هذا التحديث يجلب معه الإصلاحات الأمنية لشهر أبريل، ولكنه أيضًا يعزز الوضع Flex Mode للكاميرا. من قبل أثناء إستخدام تطبيق الكاميرا المدمج في وضع Flex Mode، كانت نافذة الرؤية تظهر في الجزء العلوي من الهاتف، في حين تظهر عناصر التحكم في الجزء السفلي. ولكن بعد تثبيت التحديث الجديد، ستتمكن من تغيير ذلك. تحتاج فقط إلى النقر مرتين على نافذة المعاينة عندما تكون في الوضع Flex Mode لتحويلها إلى الجزء الآخر من الجهاز.

تشغيل الوضع Flex Mode في تطبيقات محددة عندما تمسك الهاتف Galaxy Z Flip وشاشته منحنية بزاوية 90 درجة، أو زاوية قريبة من هذه.

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هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.

وبطبيعة الحال، بإمكانك تحميل هذا التحديث بإستخدام بيانات الإنترنت المحمولة أو بإستخدام شبكة WiFi على الرغم من أننا نوصي دائما بإستخدام شبكة WiFi عندما يتعلق الأمر بتحميل التحديثات لأن ذلك يغنيك عن إستنزاف بيانات الإنترنت المحمولة الخاصة بك. وبطبيعة الحال، لا تنسى أن تقوم بعمل نسخ إحتياطي لمحتويات هاتفك لتجنب فقدان الملفات والبيانات الخاصة بك في حال ساءت الأمور أثناء تثبيت التحديث.