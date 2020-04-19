Meizu تحدد رسميًا موعد وصول الهاتف Meizu 17، وتؤكد دعمه لشبكات 5G

فاطمة أيت طالب - دبي - تردد في السابق أن الهاتف Meizu 17 سيصل في الربع الأول من هذا العام، ولكن هذا ما لم يحصل بطبيعة الحال. وبعد ذلك، ظهر تسريب يشير إلى أنه سيتم الكشف عن الهاتف بشكل رسمي في اليوم 15 أبريل، ولكن إتضح أن هذا ليس هو تاريخ الإعلان الرسمي الفعلي مرة أخرى لأن شركة Meizu أكدت لنا الآن أنها ذاهبة لإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Meizu 17 في اليوم 22 من شهر أبريل الجاري مؤكدة في نفس الوقت أن هذا الهاتف سيدعم شبكات الجيل الخامس 5G.

ليس هناك الكثير لنقوله عن الهاتف Meizu 17، فقد كان من المتوقع وصول الهاتف في وقت سابق، ولكن بسبب القيود في جميع أنحاء الصين، لم يتمكن الموظفون من العمل بكفاءة كما كان من قبل. حتى الآن نعلم أن الجهاز سيضم المعالج Snapdragon 865 والمودم Snapdragon X55. وبفضل تسريب في الشهر الماضي، علمنا أيضًا أن الهاتف Meizu 17 سيأتي مع شاشة OLED تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 90 هرتز.

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Meizu هي شركة لا تتبع أحدث الموضات في السوق، ولكننا نتوقع هذا العام أن تقوم الشركة الصينية بتبني تصميم الثقب في شاشة الهاتف Meizu 17 5G لتقليص الإطار المحيط بالشاشة قد الإمكان لزيادة حجمها من دون التأثير كثيرًا على أبعاد الهاتف.

وفيما يخص المواصفات التقنية، هناك حاجة لثلاث كاميرات على الأقل في الخلف، بالإضافة إلى مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة، ونظام Android 10 الأحدث من شركة جوجل مع واجهة FlymeOS في الأعلى، ونوع من الشحن السريع، ونأمل أن تبلغ تقنية الشحن السريع في الهاتف Meizu 17 أكثر من 24W التي رأيناها في الهاتف Meizu 16s Pro.