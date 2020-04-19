تكنولوجيا: أول ذراع إلكترونية بطابعة ثلاثية الأبعاد يساعد فتاة على الرسم وركوب الدراجة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت فتاة ولدت بدون جزء من ذراعها من ركوب الدراجة لأول مرة بعد تركيب أول طرف صناعى إلكترونى مطبوع بطابعة ثلاثية الأبعاد معتمدة عالميًا، حيث ولدت إيمي أشتون، 14 سنة، وهي طالبة فنية دون جزء من ذراعها اليسرى، وسبق أن استخدمت إيمي الأجهزة التعويضية لكنها توقفت عن استخدامها لأنها "لم تفعل أي شيء"، ولم تستجب للحركة. ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه تم تزويدها بـ"Hero Arm"، التي طورتها شركة Open Bionics التي تتخذ من بريستول مقرًا لها، والتي تبلغ تكلفتها حوالي 10000 جنيه إسترليني.



طرف طابعة ثلاثية الأبعاد يلتقط الذراع الذي يعمل بالبطارية الإشارات من العضلات، ما يسمح للمستخدم بالقيام بالمهام بكلتا يديه، ويمكن أيضًا إزالته بسرعة، ويتميز بمقبس قابل للتهوية. كما أن الأذرع قابلة للتخصيص لكل مستخدم، إذ يمكن أنت يأتى بشكل الكرتون أو الشخصية المفضلة لدى مرتديه، مثل Ironman أو BB8 من Star Wars. وتمكنت إيمى من خلال الذراع من ركوب الدراجة وكذلك الرسم بطلاقة، وهذا يعنى أنها قد تستطيع القيادة عندما تبلغ 17 عامًا، حيث قالت: "عندما كان عمري 18 شهرًا، حصلت بالفعل على ذراع اصطناعية لكنني لم أستطع فعل الكثير بها". وأضافت: "عندما حصلت على الذراع الإلكترونية، تمكنت من حركتها وكأنها تملك قوة كبيرة خاصة بك". Advertisements



طرف ثلاثى الابعاد

من غير المعروف سبب حدوث إعاقة أيمي، على الرغم من أنه من المحتمل أنها عانت من متلازمة تحيط بالجنين في الرحم، حيث تفصل خيوط الكيس السلوي أطرافًا أو أجزاء أخرى من الجنين.

في عمر 18 شهرًا ، ذهبت إيمي إلى عيادة NHS للأطراف في هال، وجعلوها بذراع ويد صناعية، لكنها قالت إنها لم تستطع فعل الكثير بها، وفي السنة الخامسة، كان لديها طرف آخر في NHS، ولكن مرة أخرى، لم يكن مستجيبًا بما فيه الكفاية.

في العام الماضي ، بدأت إيمي في البحث عن الأطراف الصناعية التي قد تساعدها على الرسم، وفتحت Open Bionics، التي تبيع Hero Arm مقابل ما بين 8500 جنيه إسترليني و 11000 جنيه إسترليني.

بعد تلقي المساعدة التمويلية من صندوق Open Bionics الخيري ، تم تزويد إيمى بذراعها قبل عيد الميلاد مباشرة ولا تزال تعتاد على ما يمكنها القيام به.