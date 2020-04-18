شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أداة مجانية تقدم دورات عبر الإنترنت لتعليم الأطباء كيفية تشغيل أجهزة التنفس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيتمكن الأطباء والممرضات بالخط الأمامي لمواجهة فيروس كورونا من دعم مهاراتهم لمساعدة المرضى الذين يحتاجون إلى جهاز التنفس الصناعي بفضل دورة تدريبية جديدة عبر الإنترنت، فعادةً ما يستغرق الأمر شهورًا لتعلم المهارات المطلوبة للعناية المركزة، ولكن الأداة الجديدة يمكن أن تساعد الأطباء والممرضات على الإضافة لمهاراتهم الحالية في 30 دقيقة فقط.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تم تطوير الأداة من جانب أكاديميين من إمبريال كوليدج لندن وFund basicVR لتلبية الحاجة الماسة للأشخاص لتشغيل أجهزة التنفس الصناعي.

وتساعد أجهزة التنفس الصناعى المرضى على التنفس عن طريق تحريك الهواء من وإلى رئتيهم، وهو أمر مطلوب في أسوأ حالات COVID-19.

بينما تعمل الشركات على إنتاج الأجهزة، يضطر الأطباء والممرضات إلى التدريب لتشغيلها، ويتضمن التدريب فيديو قصير لكيفية تعليم أساسيات استخدام أجهزة التنفس الصناعي، ثم إرشادات خطوة بخطوة حول تشغيلها.

Advertisements

يقول المطورون إن الفكرة الكامنة وراء الأداة المتاحة عالميًا هي دعم أنظمة الرعاية الصحية عندما تغمرها الأعداد المتزايدة من مرضى COVID-19.

ويمكن للأطباء الوصول إلى الأداة عت طريق هاتف ذكي في المنزل، والأداة مجانية لجميع الأطباء والممرضات، بغض النظر عن البلد أو النظام الصحي أو التخصص ويتم تحسينها بمرور الوقت لإضافة المزيد من المعلومات.

وقال الدكتور ريتشارد ليونارد، مستشار الرعاية الحرجة في إمبريال كوليدج للرعاية الصحية NHS Trust: "نأمل أن يدعم هذا التدريب الأطباء من تخصصات متعددة للانضمام إلى الاستجابة الملهمة لهذا الوباء العالمي.

لم يؤد COVID-19 فقط إلى زيادة الطلب على أجهزة التنفس، ولكنه أدى أيضًا إلى إعادة نشر الأطباء والممرضات من التخصصات الأخرى للدعم في وحدة العناية المركزة.