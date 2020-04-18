شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خلى بالك.. "ترند" مشاركة صور تخرجك ومدرستك على فيس بوك يعرضك للاختراق والان مع تفاصيل الخبر
ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن المنظمة أوصت أي شخص شارك هاشتاج # ClassOf2020 مع صورة التخرج بضرورة تغيير أسئلة الأمان على حساباتهم عبر الإنترنت.
تواجه فئة الخريجين لعام 2020 حقيقة عدم وجود حفل تخرج، ولا حفلة موسيقية وفقدان التفاصيل الخاصة بالتخرج، من الرحلات إلى المسابقات الصفية، لذا بدأ مجتمع فيس بوك هذا الترند لإظهار دعمه لهم.
وجاء في الترند: "لدعم دفعة 2020، شارك صورتك في الثانوية بغض النظر عن عمرك الآن، هيا يا أصدقاء، استخرجوا تلك الذكريات من الصناديق!! دعونا نرى صور الجميع! مجرد نسخ ولصق وكتابة مدرستك/ السنة !!".
ومع ذلك ، أوضح مكتب Better Business Bureau (BBB) أنه على الرغم من أن هذا الترند هو إيماءة لطيفة، إلا أنه يترك أولئك الذين ينضمون إليه عرضة للقراصنة.
وقال BBB في بيان صحفي: "احترس ، المخادعون أو المتسللون الذين يتصفحون مواقع التواصل الاجتماعي سيرون منشورات # ClassOf2020 هذه، وسيكون لديهم الآن اسم مدرستك الثانوية وسنة التخرج، وهي أسئلة أمان شائعة عبر الإنترنت".
كل ما يتطلبه الأمر هو البحث على الإنترنت للكشف عن مزيد من المعلومات عنك، مثل أفراد العائلة، أو اسمك الحقيقي، أو تاريخ ميلادك أو حتى مكان إقامتك.
وكتب BBB: "ما ينساه معظم الناس هو أن بعض هذه الأشياء المفضلة هي كلمات مرور أو أسئلة أمان شائعة الاستخدام".
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: خلى بالك.. "ترند" مشاركة صور تخرجك ومدرستك على فيس بوك يعرضك للاختراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.