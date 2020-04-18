شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أحدث تقنيات مواجهة كورونا.. سوار ذكى يراقبك ويمنعك من لمس وجهك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يهدف السوار الذكى الجديد المسمى Good Vibes على منصة Indiegogo إلى منعنا من لمس وجوهنا لتقليل فرصة انتقال فيروس كورونا المستجد، حيث تتمثل إحدى طرق نقل الفيروس فى لمس أعيننا أو أنوفنا أو فمنا بأيدينا التى قد تكون مصابة بالفيروس، وينصحنا الخبراء الطبيون بعدم لمس وجوهنا لمنع عدوى فيروس كورونا المحتملة من الانتقال من أيدينا إلى وجوهنا.

ووفقًا لدراسة نشرتها جامعة نيو ساوث ويلز، فإن الأشخاص يلمسون وجوههم 23 مرة فى الساعة، وجاءت فكرة السوار الذكى من أربعة آباء فى سان فرانسيسكو أرادوا حماية أسرهم من فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد أن وجدوا أن العلاجات مثل ارتداء القفازات أو الأقنعة لمنع لمس الوجه ليست عملية أو مريحة.

وحاول الفريق تطوير أداة جديدة لمساعدة أسرهم على إيقاف هذه العادة التلقائية، وأرادوا منع عادة لمس الوجه أثناء فترة التباعد الاجتماعى عبر تطوير أداة Good Vibes ، وهى عبارة عن سوار ذكى يتم ارتداؤه على المعصم مزود بشارة ممغنطة من القماش الناعم توضع على قبة القميص.

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ويهتز السوار إذا قربت يدك من وجهك، وتنبهك الاهتزازات للتوقف عن تحريك يدك قبل أن تلمس وجهك، مما يساعد فى إبقاء COVID-19 ومسببات الأمراض الأخرى بعيدة عن عينيك وأنفك وفمك، ويلتقط السوار الذكى المجال المغناطيسى عندما تكون الشارة على مقربة منه، مما ينبهك عندما ترفع يدك إلى وجهك دون وعي.

ووفقًا لمطورى الفكرة، فإن السوار الذكى يحتوى على بطارية ليثيوم قابلة للشحن بسعة 80 ميلى أمبير، وبوصلة رقمية مع كاشف للمجال المغناطيسى، ومعالج دقيق، ومنفذ Micro USB ، ومحرك اهتزاز، ويمكن استخدامه للتنبيه تجاه عادة سيئة أو سلوك قهرى يصعب التحكم فيه، مثل مص الإبهام وقضم الأظافر ولمس الوجه وحك فروة الرأس.

ويتميز Good Vibes بزر واحد لضبط حساسية الكاشف المغناطيسى وتشغيل أو إيقاف تشغيل الجهاز، ويعمل بشكل مباشر بعد إخراجه من الصندوق، وليس بحاجة إلى ضبط أو إعدادات أو حسابات أو اشتراكات شهرية أو تطبيق.

وقال (بريج ريكس) Brig Ricks، المؤسس المشارك للجهاز : لقد عملنا بجد لصنع جهاز بسيط وسهل وفعال، ويجب أن يكون سعره مناسبًا لأى شخص يريد الحصول عليه، ونحن نريد أن يكون أكبر عدد ممكن من العائلات آمنة وصحية.