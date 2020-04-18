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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: TikTok يتبرع بـ 5 ملايين إسترلينى للكلية الملكية للتمريض لجهودها ضد كورونا والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال مالكو TikTok، إن التبرع سيساعد الممرضات، وعمال دعم الرعاية الصحية، والمساعدين الطبيين، وأخصائيي العلاج الطبيعي، وعمال النظافة.
وتمت مشاركة أكثر من 200000 مقطع فيديو باستخدام علامة #ThankYouNHS، وهي واحدة من أكبر المواضيع الشائعة ذات الصلة بالرعاية الصحية على الموقع.
وشهد التطبيق زيادة بنسبة 5000% في مشاهدات مقاطع الفيديو التي تدعم العاملين في مجال الرعاية الصحية في أربعة أسابيع فقط.
تيك توك
ووفقا لـTiktok، كانت #ThankYouNHS و #ClapForOurCarers اثنتين من الهاشتاجات الأكثر انتشارا، للاحتفال بالعاملين في الخطوط الأمامية للتصدى للفيروس أثناء الإغلاق.
وقال وزير الصحة مات هانكوك: "إن البلد بأسره غمره تفاني واحتراف جميع أبطال الرعاية الصحية والاجتماعية لدينا"، مضيفا: "أعرف الضغوط غير العادية التي أحدثها هذا الفيروس في الحياة المهنية والخاصة، ويسرني أن TikTok يدعم مؤسسة RCN، التي تقدم الدعم للكثيرين".
بينما يتم وضع المملكة المتحدة لثلاثة أسابيع أخرى على الأقل تحت إجراءات الإغلاق، يقول TikTok أن وسائل التواصل الاجتماعي تساعد الناس على الاجتماع على الرغم من كونهم أكثر تباعدًا من أي وقت مضى.
وستذهب الأموال من TikTok إلى العاملين في المجال الطبي والمعلمين والمجتمعات المحلية المتضررة من جائحة الفيروس التاجي.
وقال ريتش ووترورث، المدير العام لشركة TikTok في المملكة المتحدة: "إن العمل الشجاع لمن هم في الخط الأمامي لنظام الرعاية الصحية لدينا مؤثر وملهم".
وأضاف ريتش: "آمل أن تبرعنا لنداء دعم الرعاية الصحية Covid-19، الذي أنشأته مؤسسة RCN، يمكن أن يسهم بعض الشيء في تخفيف بعض الضغوط التي يتعامل معها العديد من هؤلاء العاملين في الوقت الحالي".
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