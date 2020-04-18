تكنولوجيا: لينوفو تعلن عن Legion 5 وIdeaPad Gaming 3i مع Legion Tower 5i و IdeaCentre Gaming 5i

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة لينوفو مؤخراً عن كلاً من أجهزة Legion 5، وIdeaPad Gaming 3i مع إصدارات أخرى من أجهزة الحاسب المميزة بالجيل العاشر من معالجات إنتل وRyzen 4000.

كانت شركة لينوفو قد قدمت اثنان من أجهزة حاسب Legion المخصصة للألعاب Legion 7i وLegion 5i مؤخراً بالجيل العاشر من معالجات إنتل مع كرت شاشة RTX 2080 Super Max-Q، ومن جديد تتوسع شركة لينوفو بإصدارات الشركة من سلسلة أجهزة 2020 Legion المخصصة للألعاب مع إصدارها الجديد Legion 5، و IdeaPad Gaming 3i، واثنان من صندوق الحاسب المكتبي Legion Tower 5i، وIdeaCentre Gaming 5i.

تأتي الإصدارات الجديدة من أجهزة لينوفو المخصصة للألعاب من سلسلة Legion مع الجيل العاشر من معالجات إنتل من سلسلة Core H، وأيضاً معالجات AMD من سلسلة Ryzen 4000، مع كروت الشاشة من NVIDIA من GeForce GTX 1650 Ti و RTX 2080 SUPER بتصميم Max-Q.

كما تتضمن الإصدارات الجديدة بعض التحسينات مثل لوحة مفاتيح Legion TrueStrike من لينوفو، وLegion Coldfront 2.0، وNVIDIA Advanced Optimus من بين تحسينات أخرى.

مواصفات جهاز Lenovo Legion 5

شاشة بحجم 15.6 إنش ودقة عرض 1920 في 1080 بيكسل بجودة FULL HD، مع معدل تحديث 120Hz، وسطوع 300 nits.

معالج Ryzen 5 4600H أو AMD Ryzen 7 4800H.

كرت شاشة NVIDIA GeForce GTX 1650 أو 1650Ti.

ذاكرة عشوائية DDR4 بسعة 8 جيجا بايت رام.

سعة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت في M.2 PCIe SSD.

يدعم البلوتوث 5.0، وWiFi 6 -802.11 AX

4 من الجيل الأول من منافذ USB-A 3.1، منفذ USB 3.1 فئة C، مدخل صوتيات، ومدخل HDMI 2.0، وEthernet.

2 من مكبرات صوتية بقدرة 2W.

كاميرة HD بدقة 720 بيكسل.

نظام تشغيل Windows 10 Pro.

بطارية بقدرة 60 Wh.

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مواصفات IdeaPad Gaming 3i

شاشة بحجم 15 إنش وجودة عرض FULL HD، ومعدل تحديث 120Hz

الجيل العاشر من سلسلة معالجات إنتل Core H، وكرت شاشة GeForce GTX 1650Ti، مع نموذج بمعالجات AMD Ryzen في IdeaPad Gaming 3

وزن 2.2 كجم

بطارية بعمر شحن يصل إلى 8 ساعات.

كما قدمت لينوفو صندوق الحاسب المكتبي Legion Tower 5i و IdeaCentre Gaming 5i، حيث يمكن أن يدعم Tower 5i تكوينات تتضمن الجيل العاشر من معالجات إنتل من سلسلة Core Mobile-H، مع كرت شاشة NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER.

أيضاً يأتي IdeaCentre Gaming 5i مع معالج إنتل أو AMD Ryzen، كما يأتي بكرت شاشة NVIDIA GeForce RTX 2060.

سعر الإصدارات الجديدة من أجهزة لينوفو

يأتي جهاز الألعاب Lenovo Legion 5 بسعر 850 دولار تقريباً، بينما يبدأ سعر IdeaPad Gaming 3i من سعر 730 دولار، كما تقدم لينوفو جهاز Legion Tower 5i بسعر 800 دولار، على أن تتوفر هذه الإصدارات خلال شهر مايو 2020.

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