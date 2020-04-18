تكنولوجيا: هاتف Meizu 17 ينطلق في 22 من أبريل بتقنية mSmart 5G الجديدة من الشركة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Meizu اليوم عن تقنية mSmart 5G الجديدة، كما حددت يوم 22 من أبريل للإعلان الرسمي عن هاتف Meizu 17.

نشرت Meizu إعلان تشويقي أكدت من خلاله على موعد الإعلان الرسمي عن هاتف Meizu 17، كما أكد الإعلان التشويقي على تصميم هذا الإصدار الذي ينطلق قريباً بتصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية.

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من المقرر وفقاً للإعلان التشويقي أن يأتي هاتف Meizu 17 بتقنية إستشعار البصمة مدمجة في الشاشة، كما أكدت Meizu على أن هذا الإصدار يدعم تقنية الشركة التي أعلن عنها اليوم mSmart 5G، كما يتميز الهاتف بشاشة OLED بمعدل تحديث 90Hz.

هاتف Meizu 17 يأتي أيضاً بإعدادات رباعية في الكاميرة الخلفية، كما يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 30W، أيضاً تقدم الشركة إصدار Pro بقدرة شحن 65W، ومن المتوقع أن تكشف Meizu عن الأسواق التي ينطلق إليها هذا الإصدار في الإعلان الرسمي خلال أيام.

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