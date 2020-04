الهاتف Galaxy Note 10 Lite يحصل بدوره على تحديث Samsung One UI 2.1

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة سامسونج في الأسبوع الماضي بإصدار تحديث Samsung One UI 2.1 للهاتف Galaxy S10 Lite، والآن حان الوقت بالنسبة للهاتف Galaxy Note 10 Lite للحصول على نفس التحديث. تم الإعلان عن هذين الهاتفين في نفس الوقت، وبالتالي فليس من المستغرب أن يحصل كلا الهاتفين على نفس التحديث في فترة زمنية متقاربة.

هذا التحديث يقوم بتثبيت الإصلاحات الأمنية لشهر أبريل، ويقوم كذلك بترقية واجهة المستخدم في الهاتف Galaxy Note 10 Lite إلى الإصدار Samsung One UI 2.1، وهي الواجهة التي تجلب معها بعض الميزات من سلسلة هواتف Galaxy S20 Series، بما في ذلك Single Take و Pro Mode و AR Zone و My Filters. وعلاوة على ذلك، فهذا التحديث الجديد يسمح كذلك للكاميرا الأمامية بإلتقاط الفيديوهات بدقة 1080p و 2160p بمعدل 60 إطار في الثانية. ميزات Quick Share و Music Share هي أيضًا ضمن القائمة.

هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.

وبطبيعة الحال، بإمكانك تحميل هذا التحديث بإستخدام بيانات الإنترنت المحمولة أو بإستخدام شبكة WiFi على الرغم من أننا نوصي دائما بإستخدام شبكة WiFi عندما يتعلق الأمر بتحميل التحديثات لأن ذلك يغنيك عن إستنزاف بيانات الإنترنت المحمولة الخاصة بك. وبطبيعة الحال، لا تنسى أن تقوم بعمل نسخ إحتياطي لمحتويات هاتفك لتجنب فقدان الملفات والبيانات الخاصة بك في حال ساءت الأمور أثناء تثبيت التحديث.