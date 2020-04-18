شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: توقعات بانخفاض شحنات هواتف أيفون بنسبة 36٪ هذا العام بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة Goldman Sachs إنها تتوقع انخفاض شحنات أيفون بنسبة 36٪ خلال الربع الحالي بسبب عمليات الإغلاق ذات الصلة بفيروس كورونا حول العالم، فمنذ أن وصل مؤشر S&P 500 إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في 19 فبراير، انخفضت أسهم أبل بنحو 13 %.

وبحسب موقع TOI الهندى، فقد تراجعت أسهم أبل بنسبة 1.6٪ إلى 282.13 دولار صباح الجمعة، مخلفة ارتفاعًا بنسبة 1.5٪ لمؤشر ستاندرد آند بورز 500، كما قلل محللو Goldman السعر المستهدف للسهم بنسبة 7٪ إلى 233 دولارًا في تقرير توقعوا بهبوط الطلب على أيفون للربع الذى ينتهي في يونيو، وهو الربع الثالث لشركة أبل.

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ومن المرجح أن ينخفض متوسط ​​أسعار البيع للأجهزة الاستهلاكية خلال فترة الركود وتبقى ضعيفة بما يتجاوز النقطة التي تتعافى فيها الوحدات، وقال محللو Goldman Sachs في مذكرة "لا نفترض أن هذا الانكماش يؤدي إلى فقدان أبل للمستخدمين من قاعدتها المثبتة، ولكن نحن نفترض ببساطة أن المستخدمين الحاليين سيحتفظون بالأجهزة لفترة أطول ويختارون خيارات أبل الأقل تكلفة عند شراء جهاز جديد".

وقال بيتر توز، رئيس مستشار Chase Investment Counsel في شارلوتسفيل بولاية فيرجينيا، التي تمتلك أسهم شركة آبل، إنه يتوقع انخفاضًا كبيرًا في مبيعات أيفون، لكن 36 % بدت "شديدة"، وقال توز: "أرى أن بعضًا من هذا الطلب مؤجل ... أعتقد أن بعضًا من ذلك سيعود في الفترات اللاحقة".

يذكر أنه في وقت سابق من هذا الأسبوع، أصدرت شركة أبل جهاز أيفون أصغر بسعر 399 دولارًا، وكان خفض سعر الهاتف الذكي محاولة من الشركة لتوسيع جاذبيتها بين العملاء محبى الهواتف متوسطة التكلفة، وقال Goldman Sachs إنه لا يتوقع أن تطلق الشركة طرازات أيفون القادمة حتى أوائل نوفمبر، حيث قد يؤدي السفر العالمي المحدود إلى إعاقة عملية الإنتاج والهندسة النهائية لشركة أبل.