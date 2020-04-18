الهاتف Nubia Play سيصل مع شاشة 144Hz، ومع المعالج Snapdragon 765G

فاطمة أيت طالب - دبي - سيصل الهاتف Nubia Play بشكل رسمي في اليوم 21 من شهر أبريل الجاري، وهو ما يعني يوم الثلاثاء المقبل. وحتى ذلك الحين، فقد أصبحنا اليوم نعرف كيف سيبدو تصميم الهاتف. في الواقع، لقد تأكد الآن أن الهاتف لن يضم أي قطع أو ثقب في الشاشة، وبدلاً من ذلك فهو سيواصل إستخدام الإطار التقليدي، ولكنه سيكون رقيقًا للغاية مع إبقاء الكاميرا الأمامية في الداخل.

وبغض النظر عن التصميم، فقد إتضح كذلك اليوم أن الهاتف Nubia Play القادم سيضم شاشة تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 144Hz ومعدل تحديث للمس يبلغ 240Hz على غرار هاتف الألعاب الحالي Nubia Red Magic 5G. وبصرف النظر عن الشاشة، فقد إتضح لنا كذلك اليوم أن الهاتف Nubia Play سيضم المعالج Snapdragon 765G، وبطارية بسعة 5100mAh تدعم تقنية الشحن السريع Quick Charge 4.0.

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ذكر الرئيس التنفيذي للعلامة التجارية الفرعية Nubia التابعة لشركة ZTE أن الهواتف الذكية المُزودة بالمعالج Snapdragon 765G تضم مستشعر بصمات الأصابع في الجانب أو في الخلف، ولكن هذا لن ينطبق على الهاتف Nubia Play لأن هذا الأخير سيضم مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة نفسها، وهذا ما يؤكد بأن هذا الهاتف سيضم شاشة بتقنية OLED وليس LCD.

سيتم الإعلان رسميًا عن الهاتف Nubia Play بعد أربعة أيام من الآن، وبالتالي هذا يعني أنه لن يتعين علينا الإنتظار لفترة طويلة قبل أن نعرف كل شيء حول هذا الهاتف بما في ذلك سعره الرسمي وموعد طرحه في الأسواق.