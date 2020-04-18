شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ألمانيا تستعد لإطلاق تطبيق لتتبع فيروس كورونا خلال 3 أسابيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف وزير الصحة الألمانى أن تطبيق تتبع الفيروسات الخاص بكورونا جاهز لنشره بألمانيا في غضون 3-4 أسابيع، حيث سيكون تطبيق تتبع الاتصال جاهزًا للألمان لتنزيله واستخدامه على هواتفهم الذكية بسهولة ويسروذلك فى محاولة لمنع انتشار الفيروس.

وبحسب موقع TOI الهندى، إن قادة الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات الألمانية قالوا مؤخرا أنهم سيدعمون الاستخدام الطوعي لتطبيق تتبع جهات الاتصال، عندما يكون متاحًا، حتى يتمكن الأشخاص من التعلم بسرعة عندما يتعرضون لشخص مصاب.

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وقال وزير الصحة أن المطورين يعملون بجد على التطبيق للتأكد من أن معايير حماية البيانات "مثالية قدر الإمكان"، وقال: "لكي يكون التطبيق جيدا حقًا، فإنه يحتاج إلى أكثر من ثلاثة أو أربعة أسابيع بدلاً من أسبوعين"، فيما تعد ألمانيا لديها خامس أعلى معدل لحالات COVID-19 خلف الولايات المتحدة وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا عند ما يقرب من 134000 حالة، لكنها أبقت الوفيات منخفضة إلى 3868 منخفضة نسبيًا بفضل الاختبارات المبكرة والمكثفة.

ومع ذلك، كانت السلطات الألمانية أكثر حذراً من بعض الدول الآسيوية في استخدام التكنولوجيا الرقمية لمكافحة فيروس التاجي، وتقييدها قوانين الخصوصية الصارمة لخصوصية البيانات في أوروبا ومراعاة للشك العام تجاه أي مراقبة تذكرنا بحكم الحقبة النازية أو الشيوعية.