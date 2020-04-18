تكنولوجيا: هاتف Oppo A92s يأتي قريباً برقاقة معالج Dimensity 800 ومعدل تحديث 120Hz

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصد هاتف Oppo A92s في صورة رسمية من Oppo تستعرض مواصفات وتصميم الهاتف قبل الإعلان الرسمي عن الهاتف خلال الفترة القادمة.

أكدت التسريبات الجديدة على أن شركة Oppo تقدم هاتف Oppo A92s برقاقة معالج Dimensity 800 كما يأتي بمعدل تحديث 120Hz في الشاشة.

كشف موقع JD.com في الصين عن صور رسمية لهاتف Oppo A92s مع مواصفات الهاتف إستعداداً للإعلان الرسمي المرتقب من Oppo، حيث يدعم الهاتف بنموذج رقم MT6873V الإتصال بشبكات 5G، كما يأتي بشاشة IPS LCD بدقة 1080 في 2400 إنش، بجودة عرض Full HD بلس.

أيضاً يأتي هاتف Oppo A92s بنموذجين، حيث يتميز النموذج الأول بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، بينما يأتي النموذج الثاني بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت.

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كما يضم الهاتف إعدادات رباعية للكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/1.7، كما تأتي الكاميرة الأمامية في ثقب الشاشة مع مستشعر رئيسي بدقة 16 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/2.0، ومستشعر ثانوي بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير.

ولقد أشارت تسريبات TENAA إلى أن الهاتف يضم أيضاً مستشعر بزوايا عرض واسعة بدقة 8 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير، وأخر بدقة 2 ميجا بيكسل بعدسات macro.

وفي قدرة البطارية أشارت تسريبات سابقة إلى أن هاتف Oppo A92s يضم بطارية بقدرة 3890 mAh، كما يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 20W، على أن ينطلق بسعر يبدأ من 310 دولار.

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