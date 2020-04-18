تكنولوجيا: WhatsApp يبدأ العمل على تطوير مجموعة محادثات الفيديو لتشمل أكثر من 4 أعضاء

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التسريبات على خطط تطوير الواتس اب بمميزات جديدة تشمل مجموعات الفيديو أو المكالمات الصوتية الجماعية التي تشمل أكثر من 4 أعضاء.

تجذب تطبيقات الفيديو والمكالمات الصوتية الكثير من المستخدمين في الفترة الأخيرة، نتيجة للحظر المفروض في جميع دول العالم في الفترة الأخيرة، حيث تأتي ميزة مكالمات الفيديو الجماعية أو المكالمات الصوتية الجماعية كأكثر المميزات المطلوبة الآن عبر الكثير من المستخدمين.

قدمت شركة جوجل تحديث لتطبيق Duo خلال الفترة الماضية بميزة دعم عدد أكبر في مكالمات الفيديو الجماعية، بنسبة تزيد عن 50%، واليوم تستعد شركة الفيس بوك أيضاً لتطوير تطبيق الواتس اب ليدعم مكالمات فيديو أو صوتية جماعية تتضمن أكثر من 4 أشخاص.

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ولقد كشف عن التفاصيل الجديدة عبر تسريبات للتعليمات البرمجية لتحديث جديد لتطبيق الواتس اب، حيث أكدت التسريبات على أن التطبيق سيدعم زيادة الحد الأقصى للمكالمات الجماعية.

ويدعم تطبيق الواتس اب الآن عدد 4 أشخاص فقط في مكالمات المجموعات، أي عدد أقل من التطبيقات المنافسة، إلا أن التسريبات لم تؤكد على الحد الأقصى الذي يدعمه التطبيق في التحديث القادم.

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