الهاتف Oppo A92s يظهر على الموقع الرسمي لشركة Oppo مع التصميم والمواصفات الكاملة

فاطمة أيت طالب - دبي - رأينا مجموعة من التسريبات للهاتف Oppo A92s في الفترة الماضية، والآن تم رصد هذا الهاتف على المتجر الرسمي لشركة Oppo على شبكة الإنترنت وأيضًا في متجر JD.Com مع الصور والمواصفات التقنية الكاملة.

كما تلاحظون في الصور، الهاتف Oppo A92s يضم شاشة تمتاز بثقب عريض في الركن الأيسر العلوي من أجل الكاميرا الأمامية المزدوجة، ويضم كذلك أربع كاميرات في الواجهة الخلفية، وبالضبط في الوحدة المربعة الشكل الموجودة في الركن الأيسر العلوي من الواجهة الخلفية للهاتف. وبصرف النظر عن التصميم، فهذه الصور الرسمية تكشف لنا كذلك أن الهاتف Oppo A92s سيصل بثلاثة ألوان مختلفة على الأقل تشمل الأزرق الداكن والأزرق السماوي والزهري.

وعندما يتعلق الأمر بالمواصفات التقنية، فقد تأكد أن الهاتف Oppo A92s يضم شاشة بحجم 6.57 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة MediaTek Dimensity 800، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB أو 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن بطارية بسعة 3890mAh تدعم الشحن السريع بقوة 20W.

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هذا الهاتف يضم كذلك كاميرتين في الأمام بدقة 16 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا الثانية المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق، ويضم كذلك أربع كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وبغض النظر عن الكاميرات، فهذا الهاتف يأتي كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 10 الأحدث من شركة جوجل.

الموقع الرسمي لشركة Oppo على شبكة الإنترنت يعرض نسخة 6GB/128GB من الهاتف Oppo A92s للبيع مُقابل ما يُعادل 310 دولارات أمريكية بينما يعرض نسخة 8GB/128GB مقابل ما يُعادل 350 دولار أمريكي.