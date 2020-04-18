آبل تبدأ بتلقي الطلبات المسبقة على iPhone SE 2020 اليوم، والطلب كبير في الولايات المتحدة

فاطمة أيت طالب - دبي - بدأت شركة آبل اليوم بتلقي الطلبات المسبقة على الهاتف iPhone SE 2020 الجديد الذي أعلنت عنه في وقت سابق من هذا الأسبوع. تم عرض هذا الهاتف للطلب المسبق في أكثر من 40 دولة بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية. من المفترض أن يتم البدء بشحن هذه الطلبات المسبقة في غضون أسبوع واحد وبالضبط في اليوم 24 أبريل.

ومع ذلك، إذا لم تكن قد قدمت طلبك المسبق في الولايات المتحدة الأمريكية بعد، فسوف يتعين عليك الإنتظار لفترة قبل الحصول على iPhone SE 2020 الجديد. هذا لأن تواريخ التسليم قد تراجعت بالفعل إلى أوائل شهر مايو حاليًا، ومن الواضح أنها ستتراجع أكثر في الساعات أو الأيام القليلة القادمة.

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هذا يعني أن iPhone SE 2020 الجديد يحظى برواج كبير، وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية. ومع ذلك، نحن نعرف الوضع السائد حاليًا في سلسلة التوريد التابعة لشركة آبل والمشاكل التي واجهتها والتي لا تزال تواجهها بسبب تفشي فيروس كورونا، وبالتالي المخزون المحدود المتوفر لدى شركة آبل قد يكون أيضًا سببًا في تراجع أوقات التسليم وليس الطلب الكبير وحده.

يبدو أن الأمور أكثر هدوءًا في أجزاء أخرى حول العالم، فلا تزال آبل تتوقع أن تقوم بشحن الطلبات للعملاء في تلك المناطق في اليوم 24 أبريل.