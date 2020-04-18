فاطمة أيت طالب - دبي - نظرًا لأن الوباء الحالي يجبر الكثير من الناس على البقاء في المنزل، فقد تزايدت شعبية محادثات الفيديو الجماعية ومحادثات الصوت الجماعية كذلك. لقد قامت تطبيقات مثل Google Duo برفع الحد الأقصى لعدد المشاركين في محادثات الفيديو الجماعية بنسبة 50 في المئة، ويبدو الآن أن WhatsApp تخطط للقيام بشيء مماثل.
كشفت مجموعة من التعليمات البرمجية التي تم رصدها مؤخرًا في النسخة التجريبية الأحدث من تطبيق WhatsApp أن هذه الخدمة تستعد لزيادة العدد الأقصى للمشاركين في المحادثات الصوتية أو المحادثات المرئية الجماعية أيضًا في المستقبل القريب. حاليًا، الحد الأقصى هو أربعة مشاركين، وهو أقل بكثير مما يقدمه بعض المنافسين.
وبالتالي، فإن هذه الخطوة منطقية. يبدو أن جميع الأطراف المعنية ستحتاج إلى تثبيت أحدث إصدار من تطبيق WhatsApp حتى تتمكن من رفع عدد المشاركين في المحادثات. ولا يزال من غير المعروف ما هو العدد الأقصى الجديد. نأمل أن يمثل ذلك تغييرًا كبيرًا، وليس مجرد الإنتقال من 4 إلى 6 مشاركين أو شيء من هذا القبيل. يجب أن نعرف ذلك بشكل رسمي في المستقبل القريب.
كانت هذه تفاصيل خبر WhatsApp تعمل على السماح لأكثر من 4 أشخاص بإجراء محادثة صوتية أو مرئية جماعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إلكتروني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.